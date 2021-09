Meteo settimana dal 20 settembre: arriva l’autunno tra sole e temporali. Le previsioni del tempo aggiornate.

Ci siamo, questi sono gli ultimissimi giorni d’estate prima dell’arrivo dell’autunno, il 22 settembre, giorno di equinozio che segnerà ufficialmente il cambio di stagione. Sarà il passaggio astronomico, mentre quello meteorologico è avvenuto per convenzione il 1° settembre. La prima metà del mese, tuttavia, ci regala ancora giornate di tempo estivo, anche se variabili.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto giornate di sole alternate a temporali, anche intensi, ma con temperature ancora su valori estivi, in alcuni casi anche sopra la media. Ora, però, l’alternanza sole e piogge è destinata a lasciare il passo a un tempo decisamente in linea con la nuova stagione, più piovoso e freddo. Lunedì 20 settembre avremo ancora sole ma il tempo cambierà rapidamente. Di seguito le previsioni meteo aggiornate.

Meteo settimana dal 20 settembre: arriva l'autunno tra sole e temporali

La nuova settimana che parte lunedì 20 settembre e che segnerà l’ingresso dell’autunno si aprirà con tempo soleggiato e mite su gran parte d’Italia, dopo le piogge del weekend, in alcuni casi anche con fenomeni estremi e allagamenti. Sarà, tuttavia, una pausa breve dal maltempo perché già nel corso della giornata arriverà un nuovo peggioramento.

L’arrivo di nuove correnti fresche dall’Europa settentrionale raggiungerà prima il Nord Italia a cominciare dalle Alpi, poi si estenderà alle pianure del Nord e al Centro. La rimonta dell’anticiclone di inizio settimana sarà dunque ridimensionata. Non tutta, Italia, però, sarà colpita dal maltempo. Nella seconda parte della settimana il tempo dovrebbe migliorare e per il weekend 3bmeteo annuncia il ritorno della stabilità, grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Nel frattempo, il meteo della settimana da lunedì 20 settembre sarà caratterizzato da schiarite al Nord in pianura e tempo più variabile su Alpi e Prealpi, con il ritorno delle piogge dal pomeriggio. Anche al Centro la giornata inizierà all’insegna del bel tempo, seguita da piogge e rovesci dal pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Toscana, Umbria e Marche, con estensione i serata al versante adriatico. Al Sud, invece, il tempo sarà più stabile, poco nuvoloso e con qualche pioggia locale nel pomeriggio su Basilicata, alta Calabria tirrenica e Salento ionico. Le temperature saranno stabili.

Per martedì 21 settembre il tempo sarà ancora variabile e a tratti instabile. Sulla Pianura Padana sarà nuvoloso, con nubi irregolari ma in diminuzione nel corso della giornata. Più ampie schiarite sono attese sulle Alpi centro orientali. Sulle regioni tirreniche avremo bel tempo prevalente, mentre il maltempo interesserà il versante adriatico. Sono previste piogge dalla Romagna, sulle Marche, su Abruzzo, Molise e fino alla Puglia medio alta. Nel corso della giornata i fenomeni si attenueranno, ma insisterà ancora qualche piovasco dalle basse Marche all’alta Puglia. Piogge sono previste anche sulle zone meridionali della Sardegna e quelle occidentali della Sicilia. Anche qui, comunque, i fenomeni diminuiranno in serata. Durante la notte avremo su gran parte d’Italia cieli sereni o poco nuvolosi. le temperature diminuiranno ovunque, sull’Adriatico soffieranno venti d Bora.

Per mercoledì 22 settembre, giorno dell’equinozio di autunno, il tempo tenderà a diventare stabile lungo la Penisola. Non mancheranno annuvolamenti sulla Pianura Padana centro occidentale e lungo il versante adriatico, con maggiori addensamenti nella prima parte della giornata. Sulla Sardegna, invece, il tempo sarà instabile, con piogge e rovesci, in particolare sul versante tirrenico. Le piogge si attenueranno in serata. Più nuvoloso sulla Sicilia, con qualche possibile pioggia locale a Ovest. Le temperature scenderanno ancora, in particolare nelle regioni meridionali.