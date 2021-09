Frasi Autunno 2021: gli auguri per l’equinozio, citazioni, aforismi e poesie

Frasi per l’equinozio d’autunno 2021: gli auguri, gli aforismi o le citazioni più interessanti da inviare agli amici.

Quando si celebra l’Equinozio d’autunno bisogna festeggiare! Certo, siamo tristi per l’estate che è finita, ma arriva una stagione pazzesca: l’autunno. Ancora caldo per fare passeggiate in montagna e ammirare il foliage, ma non si boccheggia più per colpa dell’afa tipicamente estiva! Insomma, questo periodo dell’anno è amatissimo da poeti e scrittori che hanno realizzato frasi sull’autunno e auguri per l’equinozio perfetti per essere inviati su Whatsapp ad amici e parenti!

Già, ma quali sono le frasi sull’autunno più belle da inviare?

Frasi sull’autunno: le idee originali

Per inviare degli auguri su Whatsapp per una nuova stagione autunnale piena di energia e di buone vibrazioni potreste dar sfogo alla vostra fantasia. Le frasi sull’autunno possono infatti essere molto più originali e sentite se provengono da voi. Potreste parlare dei colori che cambiano, della natura che muta, della forza che ci vuole per lasciarsi andare ad un cambiamento. Ma potreste anche dare sfogo alla fantasia concentrandovi sull’importanza della natura che deve essere rispettata.

Citazioni e aforismi equinozio autunno 2021

Se invece volete affidarvi alla penna di scrittori, poeti o cantanti più esperti di voi gli aforismi e le frasi sull’autunno da inviare su Whatsapp sono tantissime basta saper scegliere. Noi ne abbiamo selezionate alcune per voi che consideriamo molto belle e perfette per questo autunno in arrivo.

Come d’autunno si levan le foglie | l’una appresso dell’altra, fin che ’l ramo | vede alla terra tutte le sue spoglie, | similmente il mal seme d’Adamo | gittansi di quel lito ad una ad una, | per cenni come augel per suo richiamo. Dante Alighieri

L’autunno è la primavera dell’inverno. Henri de Toulouse-Lautrec

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. Ernst Jünger

Ogni foglia mi parla di pace soave staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale. Emily Brontë

Quando, in autunno, raccoglierete l’uva dalle vigne per il torchio, dite in cuor vostro: “Anch’io sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per il torchio, e come vino nuovo sarò tenuto in botti eterne”. Kahlil Gibran

Le immagini per l’autunno più belle da inviare

Queste sono solo alcune frasi sull’autunno che potreste inviare su Whatsapp ma accompagnate da alcune immagini d’effetto. Online troverete tantissime foto, anche libere da diritti, da utilizzare per celebrare al meglio l’arrivo dell’autunno. I colori di questa stagione sono, oggettivamente, molto affascinanti e possono essere condivisi dando una sferzata di energia alla vostra frase.