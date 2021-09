Foliage in Toscana: dove ammirare le foglie d’autunno. I luoghi più belli e imperdibili.



La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno ci regala ancora qualche bella giornata di sole con temperature miti di cui approfittare per stare in mezzo alla natura. Quest’anno l’autunno entra ufficialmente il 22 settembre, ma già si intravedono i primi cambiamenti nell’ambiente intorno a noi.

Le foglie cadono e cambiano colore, passando dal verde brillante a quello più scuro oppure al giallo, ocra, oro, arancio, rosso e marrone. È quello che gli anglosassoni chiamano “fall foliage“, il fenomeno delle foglie che cambiano colore in autunno ed è un vero spettacolo della natura, non solo nelle foreste nordamericane, dove è nata l’usanza di visitare i luoghi del foliage, ma anche da noi in Italia.

Il nostro territorio è disseminato di meraviglie naturale e anche i boschi della nostra macchia mediterranea offrono scenari spettacolari. Dopo avervi proposto una rassegna dei luoghi più belli e imperdibili in Italia dove ammirare il foliage, vi portiamo alla scoperta delle bellezze delle singole regioni. Qui vi proponiamo alcuni dei boschi più belli dove ammirare il foliage in Toscana. Ecco dove andare.

Foliage in Toscana: dove andare ad ammirare le foglie d’autunno

La Toscana è una regione amatissima per le sue città d’arte, i borghi storici e la campagna con i suoi paesaggi pittoreschi: i lunghi viali di cipressi, le colline dolci e brulle, i vigneti a perdita d’occhio e le montagne che si vedono fino al mare. Alcune zone sono molto famose e frequentate dai turisti di tutto il mondo, basti pensare al Chianti e alla Val d’Orcia. La Toscana ha un’infinità di luoghi tutti da scoprire, anche meno conosciuti, e vere e proprie meraviglie naturali. Tra queste non possiamo non citare gli splendidi boschi che in autunno cambiano colore, regalando la magia del foliage. Di seguito segnaliamo alcuni dei luoghi più belli dove andare questo autunno.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Si tratta di una delle aree naturali più belle e spettacolari della Toscana, con paesaggi stupendi e una biodiversità ricchissima che offre tante specie di piante e animali. Siamo sull’Appennino Tosco Romagnolo, tra le province di Arezzo e Forlì-Cesena, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Qui trovate grandi boschi di faggi, querce, castagni, tigli selvatici, olmi, aceri e frassini. Ognuno con foglie di tonalità diverse che assumono colori diversi in autunno. Gli aceri a seconda della varietà possono colorarsi di giallo intenso, arancio o rosso.

Il parco è molto ampio e ha tanti itinerari da seguire. Da non perdere quelli della spiritualità, come l’Eremo di Camaldoli e il Santuario della Verna con l’omonimo bosco caro a San Francesco. Numerose sono le escursioni organizzate, così come i percorsi da fare a piedi, in bicicletta o anche a dorso d’asino. Il Parco comprende una fascia montana (800-1500 mt) e una collinare (500-800 mt). Nella prima l’apice dei colori autunnali si raggiunge a fine ottobre, nella seconda a metà novembre.

Uno degli itinerai più suggestivi è quello che attraversa il Passo dei Fangacci, lungo la via che da Badia Prataglia porta all’Eremo di Camaldoli, fino a raggiungere la cima del Monte Penna. Lungo la strada e sul sentiero che porta al pianoro della Lama si potrà ammirare lo spettacolo dei colori d’autunno nella Foresta della Lama. Altro luogo imperdibile è la Foresta di Campigna, che si raggiunge seguendo la mulattiera Granducale e il sentiero della Fonte del Raggio. Poi il percorso verso la Gorga Nera, Monte Falterona e Monte Falco.

Monte Amiata

Luogo di eccezionale bellezza paesaggistica, con i suoi ampi panorami, è il Monte Amiata, situato tra la Maremma, la Val d’Orcia e la Val di Paglia, nelle province di Grosseto e Siena. Si tratta di un antico vulcano spento che offre boschi ricchi di castagni, che producono la castagna IGP del Monte Amiata, e faggi. I sentieri per trekking ed escursioni sono numerosi e salgono fino alla cima del Monte, a 1.738 metri di quota, dove ammirare una vista spettacolare che copre una vasta porzione dell’Appennino dell’Italia centrale e spazia fino al Mar Tirreno con possibilità di scorgere le isole dell’Arcipelago Toscano e perfino la Corsica.

Il foliage sul Monte Amiata si ammira tra ottobre e novembre, nei boschi dei comuni della zona: Abbadia San Salvatore, incantevole borgo medievale, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna e Santa Fiora, borgo sull’acqua famoso per la sua peschiera.

Orsigna, Montagne Pistoiesi

Sull’Appennino Tosco Emiliano, al confine con la provincia di Bologna, sorge sulle Montagne Pistoiesi il pittoresco borgo di Orisgna, frazione della stessa città di Pistoia. Il nome del borgo viene dal fiume che attraversa la stretta vallata su cui si affaccia, arrampicato su monti ricoperti di boschi. Qui si trovano ricche foreste di castagni e faggi dalle forme singolari. Luoghi dove immergersi in una natura che offre meraviglie per gli occhi, insieme a pace, tranquillità e silenzio. Non a caso erano luoghi molto amati dallo scrittore Tiziano Terzani, che qui decise di trascorrere l’ultimo periodo della sua vita. Nei boschi di Orsigna, insomma, trovate la bellezza della natura e un’atmosfera mistica che renderà le vostre passeggiate ancora più emozionanti.