Molti di noi vedendo le giornate accorciarsi irrimediabilmente staranno inveendo contro il cambio di stagione. Ma siamo pronti a darvi un ottimo motivo per non odiare l’autunno: il foliage!

L’estate è ormai finita. Ci sono dei temporali in giro, le temperature si sono abbassate e tra poco scatta ufficialmente l’autunno con l’equinozio! Ecco allora che scatta subito la nostalgia delle bella stagione e delle vacanze al mare.

Ma non dovete disperare. C’è infatti un motivo specifico per cui l’autunno non dovrebbe essere accolto con così tanto fastidio, anzi! Grazie allo straordinario fenomeno del foliage anche questa stagione ottiene un qualcosa di magico e speciale che può farci prendere meglio la fine delle vacanze. E allora, per non farsi prendere dallo sconforto vediamo quali sono le mete più interessanti per assistere a questo fenomeno del foliage in Italia!

Dove vedere il foliage in Italia

Gli alberi in autunno si colorano di rosso, oro, arancione e marrone…colori straordinari, una gioia per gli occhi che viene chiamato fenomeno del foliage. In alcune aree e zone del mondo però questo spettacolo è ancora più bello.

Sebbene in linea teorica il top sarebbero località in America, data l’emergenza Coronavirus è bene rimanere in Italia. Vediamo allora quali sono tutte le destinazioni nostrane dove ammirare questo fenomeno pazzesco del foliage in Italia.

Parco Nazionale della Sila : siamo in Calabria e questo parco naturale è i realtà di una bellezza straordinaria in ogni momento dell’anno. Figuriamoci in autunno con questi colori mozzafiato!

: siamo in Calabria e questo parco naturale è i realtà di una bellezza straordinaria in ogni momento dell’anno. Figuriamoci in autunno con questi colori mozzafiato! Parco Nazionale del Gran Paradiso : andando invece a nord, precisamente in Valle d’Aosta, anche qui potrete ammirare uno spettacolo unico. Sebbene molti alberi siano dei sempreverde, ce ne sono tanti altri che cambiano colore delle foglie in autunno e diventano uno show da non perdersi.

: andando invece a nord, precisamente in Valle d’Aosta, anche qui potrete ammirare uno spettacolo unico. Sebbene molti alberi siano dei sempreverde, ce ne sono tanti altri che cambiano colore delle foglie in autunno e diventano uno show da non perdersi. Parco Regionale del Monte Beigua: da fine settembre in poi, in questo parco meraviglioso della Liguria potrete ammirare i boschi che si trasformano in una tavolozza di colori bellissima e sorprendente. Potrete anche fare una bella gita nel bosco e godere di questo spettacolo praticamente immersi nelle meraviglia!