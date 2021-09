Offerte Trenitalia: andata e ritorno in giornata. Tutte le informazioni utili per i vostri viaggi.



Per viaggiare in treno, per lavoro, studio o turismo, sono disponibili tante offerte interessanti. Che decidiate di spostarvi con i treni regionali, gli Intercity o l’alta velocità, le occasioni non mancano.

Molte offerte sono tornate al periodo prepandemia e i sistemi di filtri dell’aria installati a bordo permettono di viaggiare in sicurezza, insieme al Green pass obbligatorio (anche se solo su Intercity e alta velocità).

Vi abbiamo già segnalato diverse offerte per viaggiare in treno low cost. Qui vi proponiamo l’offerta andata e ritorno in giornata a bordo delle Frecce di Trenitalia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerte Trenitalia: andata e ritorno in giornata

A bordo di tutti i treni ad alta velocità di Trenitalia, come Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, si applica l’offerta “Andata e Ritorno in giornata“, A/R in giornata, con la possibilità partire e tornare nello stesso giorno a prezzi fissi, differenziati in base alle relazione.

Le tariffe delle offerte A/R in giornata:

a partire da 69,00 € in 2^ classe e livello Standard;

in 2^ classe e livello Standard; a partire da 89,00 € in 1^ classe e livello Business;

in 1^ classe e livello Business; a partire da 79,00 € per il livello Premium;

per il livello Premium; a partire da 159,00 € per il livello Executive.

Va detto che questi prezzi non si applicano alle relazioni per le quali è previsto un prezzo Base A/R inferiore. Inoltre, l’offerta è a posti limitati che variano in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio.

L’offerta è valida solo per i viaggi diretti effettuati utilizzando un solo treno e non è cumulabile con altre riduzioni, compresa quella per i ragazzi.

Acquisto e cambio biglietto

È possibile acquistare l’offerta fino alle ore 24 del terzo giorno precedente la partenza del treno, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service, il sito web uffciale di Trenitalia, tramite l’App Trenitalia e chiamando il Call Center (numero a pagamento), anche in modalità ticketless. Non è possibile prenotare il posto nei salottini in appoggio a tale offerta.

Per acquistare l’offerta A/R online si deve selezionare l’opzione Andata e Ritorno nel form di ricerca del viaggio, scegliere l’offerta A/R per il viaggio di andata, confermare e poi selezionare l’offerta anche per il viaggio di ritorno. L’offerta sarà applicata ad entrambi i viaggi.

Si può modificare gratuitamente l’ora di partenza una sola volta per ciascun biglietto (di andata e di ritorno) e fino alla partenza del treno. Non sono consentiti il cambio della data di partenza e del biglietto, il rimborso o l’accesso a un treno di tipologia diversa da quello che è stato prenotato.

la modalità di cambio

Il cambio di prenotazione è consentito una volta per ciascun biglietto (di andata e ritorno), dal giorno d’emissione e fino all’orario di partenza del treno prenotato, in caso di disponibilità di posti per l’offerta e solo per cambiare l’ora di partenza con la medesima categoria di treno o tipologia di servizio acquistato. Il cambio di prenotazione è gratuito. Presso le agenzie per tale servizio può essere richiesto un compenso. Non è ammesso il cambio della data di partenza. Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta del cambio di prenotazione: qui.

Il cambio biglietto non è consentito. Invece, il cambio nominativo è gratuito e si può fare un numero illimitato di volte dal giorno d’emissione e fino alla partenza del treno treno di andata (non è possibile richiedere il cambio nominativo per un solo treno). Dopo la partenza del treno di andata non è possibile richiedere il cambio nominativo per il solo treno di ritorno. Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta del cambio nominativo: qui.

Il rimborso del biglietto non è consentito. Inoltre, non è consentito l’accesso ad altro treno. Se si utilizza il biglietto in giorno o su treno diverso da quello prenotato si viene considerati sprovvisti di biglietto.

Per ulteriori informazioni sull’offerta: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/andata_e_ritornoingiornata.html

