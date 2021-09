Niente mare e spiagge in questo weekend di settembre: le previsioni vedono un netto peggioramento arrivare soprattutto sul Nord Italia.

In queste ore l’Italia del nord sta vivendo un momento meteorologico difficile per via del passaggio di un’ondata di maltempo che ha portato all’allerta gialla e arancione per rischio idrogeologico. Nel weekend però, nonostante questa perturbazione sarà passata, le previsioni meteo non sono buone. Si parla di una nuova ondata di instabilità, soprattutto al nord Italia. Ma non solo piogge, ma anche temperature in calo, soprattutto al nord.

Che tempo farà sabato e domenica?

Le previsioni meteo per il weekend, come spiegano gli esperti meteorologi di 3bMeteo, non sono buone, soprattutto nelle regioni del nord. Chi pensava di poter ancora andare al mare dovrà stare attento perché pare che sia in arrivo dal Nord Atlantico una nuova perturbazione. Proprio nella giornata di sabato, infatti, vedremo i primi peggioramenti nelle aree settentrionali e centrali. Sono previste piogge e temporali sulle Alpi e sui rilievi del Levante Ligure che potrebbero anche coinvolgere alcune aree della Val Padana. Anche dove sbucherà il sole però è meglio portare con sé l’ombrello perché il cielo potrebbe annuvolarsi rapidamente da un momento all’altro. Al sud Italia invece persiste il sole.

Situazione che continuerà anche nella giornata di domenica con piogge anche intense soprattutto sul Triveneto, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia. Il tempo migliore lo troveremo ancora una volta al Centro-Sud eccezion fatta per qualche nuvoletta in arrivo, ma che non dovrebbe sfociare in un vero e proprio peggioramento.

Quando arriverà l’autunno su tutta Italia?

Insomma, in questo weekend dal 17 al 19 settembre vivremo una condizione meteorologica particolare con l’Italia “spaccata in due”. Il nord sta vivendo un assaggio di autunno, con piogge e temperature in calo, mentre le regioni meridionali del nostro Paese si godono ancora temperature e situazioni meteo quasi estive.

Qui, infatti, si potrà ancora andare al mare senza problemi, godendosi gli ultimi scampoli d’estate al meglio! Situazione che però, lo sappiamo, non potrà durare per sempre. Il 21 settembre scatta a tutti gli effetti l’autunno e, molto probabilmente, anche le condizioni meteorologiche peggioreranno!