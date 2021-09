Quando finirà il caldo e l’estate a settembre: le previsioni del tempo aggiornate. Cosa bisogna sapere.

Siamo agli ultimi giorni dell’estate. L’equinozio di autunno sarà quest’anno il 22 settembre, tra una settimana. Questa data segnerà il passaggio definitivo all’autunno, ad essere precisi l’autunno astronomico, perché dal punto di vista meteorologico, il cambio di stagione è stato il primo settembre. La prima metà del mese, tuttavia, è comunemente ritenuta ancora estate, grazie al clima mite.

Nelle prime settimane di settembre in gran parte d’Italia si può ancora andare al mare a prendere il sole e fare il bagno, se non piove. Nelle regioni del Sud, con il bel tempo, si può andare al mare anche a ottobre.

Questi ultimi giorni che precedono la metà di settembre ci stanno regalando delle belle giornate soleggiate e calde, con temperature ben sopra la media e fino a 30 gradi. Una estate settembrina, che tuttavia non durerà a lungo. Come abbiamo anticipato, proprio dal 15 settembre assisteremo a un deciso cambiamento del tempo, con l’arrivo di piogge e temporali, prima al Nord Ovest e poi su tutto il Nord e sul Centro. Le piogge porteranno a un calo delle temperature, ma sarà la fine definitiva dell’estate? Ecco cosa bisogna sapere.

Quando finirà il caldo e l’estate a settembre: le previsioni del tempo

Cosa dobbiamo aspettarci dopo la perturbazione di metà settembre che interromperà l’estate settembrina in Italia, portando piogge, temporali e un calo delle temperature al Nord e su parte del Centro.

Il weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre sarà ancora caratterizzato dal tempo variabile. Sull’Italia avremo un contrasto tra instabilità e rimonta dell’anticiclone. L’Europa centrosettentrionale sarà investita da correnti atlantiche che porteranno maltempo che raggiungeranno anche il bacino del Mediterraneo. Come annuncia IlMeteo.it.

Previsioni weekend 18-19 settembre

Un deciso peggioramento è previsto per la giornata di sabato 18 settembre, con l’arrivo di un fronte temporalesco che colpirà le regioni del Nord e poi si estenderà anche a quelle del Centro. I meteorologi annunciano fenomeni intensi, con rovesci e anche grandinate.

Poi, nella giornata di domenica 19 settembre, il maltempo si sposterà verso Sud, ma con fenomeni anche sul centro Adriatico, in estensione alla dorsale appenninica meridionale e sulle zone limitrofe. Sul resto d’Italia, invece, avremo tempo più stabile e soleggiato, in particolare sulle regioni tirreniche, su Sardegna e Sicilia e anche sulle Alpi. Mentre sono attesi piogge e temporali sulla Pianura Padana, in particolare su Lombardia ed Emilia Romagna.

Tendenze meteo di fine settembre

Per la fine di settembre, secondo le tendenze meteo, avremo ancora lo scontro tra perturbazioni atlantiche e anticiclone mediterraneo. Il tempo sarà, dunque, ancora variabile, ma non mancheranno le giornate calde e soleggiate. Fino all’ultimo non è ancora certo quando finirà l’estate.

L’inizio dell’autunno astronomico, dunque, non dovrebbe ancora terminare definitivamente il caldo tardo estivo. Avremo piogge e temporali anche intensi su una parte importante d’Italia, con un sensibile calo delle temperature. L’anticiclone, tuttavia, farà ancora sentire i suoi effetti e a sorpresa, quando l’autunno sarà iniziato, avremo il ritorno del sole e di temperature miti, grazie alla rimonta dell’anticiclone proveniente dalle coste nordafricane.

È ancora presto per previsioni del tempo precise, siamo nel campo delle ipotesi ma a quanto pare non sarà scritta subito la parola fine per l’estate. Seguite le previsioni meteo per restare sempre aggiornati!

