Voli low cost Wizz Air: le ultime offerte da non perdere. Le tariffe scontate per viaggiare in Italia e in Europa.

Se state programmando un viaggio a settembre non dovete perdervi le numerose offerte di voli dalle compagnie aeree low cost. L’estate sa finendo ma non le promozioni per viaggiare in aereo.

Vi abbiamo già segnalato tante offerte dalle principali compagnie low cost, qui vi proponiamo quelle di Wizz Air, la compagnia aerea ungherese che si sta affermando nel mercato italiano.

Leggi anche –> Le nuove rotte Ryanair in partenza dall’Italia: i voli in offerta

Voli low cost Wizz Air: le ultime offerte da non perdere

Volare per turismo, lavoro o studio è molto vantaggioso in questo periodo, grazie alle numerose offerte delle compagnie low cost che hanno lanciato nuove offerte anche per la fine dell’estate e dell’inizio autunno, anche con l’apertura di nuove tratte. Siamo ancora lontani dal traffico del periodo pre-pandemia, ma da questa estate, grazie anche a vaccinazioni e green pass, sono ripresi i viaggi, almeno all’interno dell’Europa.

La compagnia aerea ungherese Wizz Air propone molte occasioni di voli a prezzi scontati, da prenotare per viaggiare subito già in questo mese di settembre. Si tratta di voli per l’Italia e per l’estero, per le città e capitali europee ma anche per le mete calde del Mediterraneo o appena fuori per una vacanza di fine estate.

Segnaliamo, in particolare, i voli scontati da 4,99 euro per Bari in partenza da Bologna a fine settembre, oppure da 9,99 euro per partire nei prossimi giorni. Da Nord al Sud Italia Italia, segnaliamo il volo scontato da Palermo a Torino, da 14,99 euro. Se invece partite da Roma e siete diretti nei Paesi Bassi, da Fiumicino partono voli scontati per Eindhoven da 29,99 euro.

L’occasione da non perdere per i milanesi che stanno progettando una vacanza alle Isole Canarie è il volo da Milano Malpensa a Tenerife in offerta da 14,99 euro. Altri prezzi sono 19,99 euro o 22,99 euro a seconda dei giorni di partenza. Tutti, comunque, convenienti.

Numerose altre offerte si trovano sul sito web di Wizz Air. Ricordiamo che le tariffe segnalate sono a persona e per voli di sola andata. Non è difficile, tuttavia, trovare prezzi economici anche per il volo di ritorno.

Negli ultimi anni Wizz Air ha aumentato in modo importante la sua presenza in tutta Europa e la sua espansione continua. È diventata una delle principali compagnie low cost europee e recentemente sta aumentando la sua presenza in Italia, soprattutto nei collegamenti Nord-Sud. La compagnia low cost ha visto crescere anche il suo successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.

L’audacia della compagnia ungherese si è spinta fino al punto di fare un’offerta per l’acquisto dell’intera compagnia Easyjet. Offerta che la low cost inglese ha subito rifiutato, annunciando un aumento di capitale da 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro).

Leggi anche –> Wizz Air apre la sesta base in Italia a Napoli, i nuovi collegamenti