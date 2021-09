Cantine Aperte in Vendemmia 2021: eventi fino al 31 ottobre. Tutte le informazioni utili.

Siamo nella stagione delle prime sagre autunnali e dei festival dedicati alle primizie e ai sapori d’autunno. In questo periodo sono le vendemmie e tutti gli eventi dedicati al vino che animano i centri storici, le cantine e le campagne d’Italia.

Tanti eventi che stanno per partire in queste settimane o sono già partiti, come Cantine Aperte in Vendemmia 2021, manifestazione dedicata al vino con iniziative in tutta Italia, già iniziata il 28 agosto e che si protrarrà con tanti eventi fino al 31 ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Eventi settembre 2021 Italia: festival e sagre da non perdere

Cantine Aperte in Vendemmia 2021: eventi fino al 31 ottobre

Iniziata dalla fine del mese di agosto l’edizione 2021 di Cantine Aperte in Vendemmia propone tanti eventi in tutta Italia fino al 31 ottobre. Una manifestazione della durata di oltre due mesi, tra degustazioni, incontri e visite alle cantine, da Nord a Sud.

Amanti del vino, ma anche semplici curiosi, avranno solo l’imbarazzo della scelta tra le tante iniziative a cui partecipare, anche vicino a casa visto che si terranno eventi in numerose regioni italiane.

Cantine Aperte in Vendemmia è la manifestazione promossa da Movimento Turismo del Vino, che chiude il calendario di appuntamenti che si sono tenuti nei mesi scorsi, come Cantine Aperte e Calici di Stelle. La manifestazione, spiegano gli organizzatori “offre la possibilità di visitare vigne e cantine nel periodo più importante dell’annata vitivinicola, cioè quello della vendemmia”.

Le tante iniziative in programma propongono ai partecipanti di visitare i luoghi della vendemmia, assistendo alle fasi della raccolta e della pigiatura dell’uva. Esperti illustreranno tutti i passaggi e naturalmente non mancheranno le degustazioni. In calendario sono previsti anche pranzi e cene nelle vigne, insieme a passeggiate tra le viti e trekking enologici. Non mancheranno gli eventi collaterali, come spettacoli, concerti, mostre d’arte e tante altre iniziative culturali. Per coloro che vorranno conoscere in modo più approfondito l’arte della produzione del vino non mancheranno corsi, workshop e degustazioni guidate.

Le manifestazioni che si sono svolte in primavera e in estate hanno incontrato una grande partecipazione di pubblico e anche con Cantine Aperte in Vendemmia si conta di replicare il successo. Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid, con Green pass dove necessario, e con obbligo di prenotazione degli eventi.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, il calendario degli appuntamenti e le regioni dove si svolgeranno: www.movimentoturismovino.it/it/eventi/4/cantine-aperte-in-vendemmia