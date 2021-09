Ecco le spiagge più calde consigliate per andare in vacanza in Spagna ad ottobre: quali sono e dove si trovano

C’è chi, finita l’estate, accantona il pensiero di andare al mare fino all’estate successiva e chi, invece, vorrebbe tornarci immediatamente. Se fate parte della seconda categoria e state cercando la destinazione perfetta per il mese di ottobre, la Spagna potrebbe essere proprio quello che fa per voi. Ci sono zone, infatti, dove la temperatura è abbastanza alta da fare il bagno quasi tutto, per cui non vi pentirete di scegliere questo Paese per le vostre vacanze, anche in pieno autunno.

Le spiagge più calde della Spagna dove andare a ottobre

Preparate le valigie, ma non metteteci maglioni o altra roba pesante: il clima caldo e accogliente di queste zone della spiaggia è lì che aspetta solo voi. Che cerchiate una vacanza lontana dalla confusione o che siate amanti delle mete turistiche, questi posti non vi faranno mancare nulla. Ecco allora quali sono le spiagge dove andare per godervi una vacanza estiva anche in pieno autunno:

Costa Blanca

Costa del Sol

Isole Canarie

Costa Blanca, la spiaggia esotica low cost a ottobre

Mentre d’estate questa zona è presa d’assalto dal turismo di massa grazie alla varietà di attività proposte, tanto che non sempre è possibile trovare un posto in spiaggia dove mettere l’asciugamano, nei restanti mesi dell’anno è possibile godersi davvero questa zona.

Se avevate in mente di recarvi in uno scenario esotico, eccovelo servito. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di palme, aranci e mandorli, che crescono rigogliosi grazie al clima mediterraneo che caratterizza questa parte della Spagna tutto l’anno.

Sebbene sia una meta turistica piuttosto rinomata, questa zona conserva ancora intatte alcune tradizioni, e ciò la rende davvero caratteristica. Una buona base per visitare la zona della Costa Blanca e godersi a pieno tutto ciò che ha da offrire è alloggiare ad Alicante, capoluogo dell’omonima provincia.

Costa del Sol, al mare nella calda Andalusia

Le spiagge della Costa del Sol conservano tutto il fascino dell’Andalusia, e sono baciate dal sole per ben 320 giorni all’anno. Ma qui non è solo il mare a essere incredibile, ma anche l’offerta turistica, sviluppatasi a partire dagli anni Cinquanta e e, non da ultimo, la tradizione enogastronomica. Nei pressi della Costa del Sol è estremamente piacevole anche passeggiare sulle dune di Capobino, per non farsi mancare davvero nulla.

Costa del Sol è una vacanza adatta a tutti: grandi e piccini, single e coppie, famiglie e amici. Se siete alla ricerca di una vacanza più lussuosa, potete optare per Marbella e Puerto Banus, mentre se desiderate un’esperienza più economica, Mijas Costa o Fuengirola sono ciò che fa per voi. Tenete presente, in ogni caso, che ottobre è bassa stagione, perciò potete trovare delle ottime offerte anche nei posti normalmente meno abbordabili.

Isole Canarie, dove fare il bagno anche a febbraio

Con ben 1500 km di spiagge, le Isole Canarie sono davvero un angolo di paradiso. La temperatura media qui è di 22°: ideale per non sciogliersi sotto il sole e per non morire mai di freddo.

Inoltre, a ottobre il vento che caratterizza queste zone soffia un po’ meno forte, perciò potete davvero trovare il clima ideale per godervi le spiagge a ogni ora del giorno. Luogo perfetto per chi ama gli sport acquatici, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma ed El Hierro sono in grado di soddisfare anche il viaggiatore più esigente. Offrono infatti enormi distese di sabbia, ma anche spiagge più selvagge fatte di scogli e insenature.

Tra le diverse isole della Canarie quella meno esposta ai venti e dove si trova la spiaggia più calda dove si può fare il bagno anche in inverno è Gran Canaria. Ad ottobre poi il clima è pressoché estivo.

La Spagna dunque è pronta ad accogliervi sulle sue spiagge anche ad ottobre. Le spiagge più calde della Spagna vi garantiranno una vacanza di mare senza spendere tanto e senza affollamenti.