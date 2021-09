Weekend a San Gimignano: 13 torri e un fascino millenario

Un luogo perfetto per un viaggio autunnale? Andiamo alla scoperta di San Gimignano, il paese delle torri nel cuore delle colline toscane.

Per partire alla volta di un weekend fuori porta l’Italia offre tantissimi luoghi, città e panorami degni di nota. Uno di questi si trova in Toscana ed è sicuramente lo straordinario borgo di San Gimignano. Dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco proprio per la sua architettura medioevale è una delle location ideali per una vacanza a settembre o a ottobre.

Cosa vedere a San Gimignano

Se arrivate a San Gimignano in auto, noterete subito questo straordinario borgo svettare sulla collina e potrete ammirare le famose 13 torri che lo caratterizzano. Originariamente però pare che ve ne fossero ben 72. Una per ogni famiglia ricca e di potere del borgo. Passeggiando per il centro storico, tutto quasi esclusivamente pedonale, potrete ammirare la bellezza di questa città feudale toscana. Nel suo centro storico si possono ammirare inoltre moltissimi capolavori dell’arte italiana risalenti al XIV e il XV secolo. Questo fa di San Gimignano una vera e propria testimonianza della vita dell’epoca.

Le opere d’arte nel Duomo di San Gimignano

Fra le operte d’arte non potete perdervi ad esempio l’emozionante affresco del Giudizio Universale, realizzato da Taddeo di Bartolo. Ma non solo. Potrete lasciarvi stupire anche dal quadro del Martirio di San Sebastiano di Benozzo Gozzoli e i magnifici affreschi di Domenico Ghirlandaio. Tutti raccolti nella Duomo di San Gimignano con la sua preziosa galleria d’arte sacra.

La tradizione culinaria toscana

Ma qui non c’è solo arte e meraviglie architettoniche. Qui potrete anche assaporare tutte le bontà gastronomiche tipiche della Toscana. Accompagnando i pasti dall’ottimo vino realizzato proprio in loco, nei vigneti delle colline circostanti.

Decidere quindi di fare un weekend di vacanza a settembre o ottobre a San Gimignano è la soluzione giusta per chi vuole godere di panorami mozzafiato, storia e buon cibo. Non vi resta che approfittare quindi di questa meraviglia e dei prezzi convenienti tipici della basta stagione.