Quanto costa una vacanza in Sardegna a settembre. Quanto costa il traghetto, l’alloggio e dove andare per risparmiare

Andare in vacanza in estate in Sardegna è un sogno, ma visti i prezzi non troppo economici in molti rimandano a settembre, augurandosi che costi meno. Ed effettivamente andare in vacanza in Sardegna a settembre costa meno. Ma quanto?

Quanto costa una vacanza in Sardegna a settembre? Dove conviene alloggiare e quale mezzo conviene scegliere per arrivare? Sono queste le domande che tanti si fanno prima di prenotare.

Ovviamente anche a settembre potete spendere parecchio – l’albergo più costoso d’Italia è in Costa Smeralda – ma potete anche risparmiare moltissimo. Ecco tutte le informazioni che dovete conoscere e quanto spenderete per la vostra vacanza in Sardegna a settembre.

Quanto si spende per una vacanza in Sardegna

Prima di organizzare una vacanza è giusto prestabilire il proprio budget. Per non spendere troppi soldi bisogna valutare con attenzione dove alloggiare, quali posti scegliere per mangiare, se prendere l’aereo o un altro mezzo di trasporto.

Vi proponiamo qualche consiglio per la vacanza perfetta in Sardegna spendendo il meno possibile. Approfittando del mese di settembre per scovare le opzioni più convenienti e per godersi posti poco affollati e temperature ben diverse dai picchi infernali che si raggiungono nei mesi di luglio e agosto.

Dove alloggiare in Sardegna per risparmiare

Chiaramente per trovare alloggi a basso costo bisogna scegliere le mete meno prese di mira dal turismo di massa. Un esempio è l’isola di Marina di Gonnesa, nella zona di Carbonia-Iglesias, con i suoi 4 chilometri di spiaggia candida e immergersi nelle meravigliose acque cristalline che la bagnano.

Una buona alternativa è l’isola di Portoscuso, poco conosciuta dai turisti ma molto interessante dal punto di vista culturale, dal momento che qui si trovano le tombe dei Fenici. Questo posto è anche punto di attracco per i viaggiatori che fanno ritorno dall’Isola di San Pietro, che si trova proprio lì di fronte.

Consigliatissima è anche Quartu Sant’Elena, la quarta città più popolosa della Sardegna, che si trova nella Piana del Campidano ed è famosa per la Spiaggia di Mari Pintau, cioè del mare dipinto, che ben rende l’idea della bellezza che è possibile trovare in questo luogo.

Infine, per gli amanti della natura più selvaggia, si può scegliere Chia, luogo di natura incontaminata adatta agli amanti del trekking e delle escursioni. Qui si trovano alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come Cala Cipolla e Spiaggia Su Guideu, caratterizzate da una spiaggia bianca e sottile e da un mare cristallino, che non ha niente da invidiare alle più famose spiagge caraibiche.

Come arrivare in Sardegna a settembre

Per arrivare in Sardegna si può scegliere di prendere un aereo, sicuramente molto comodo e veloce, oppure un traghetto, che è la soluzione più economica. Mediamente, il prezzo a settembre è di circa 100 euro per trasportare l’automobile in nave, e di 40 euro a persona.

Dal momento che il modo migliore per girare la Sardegna in lungo in largo è utilizzare la macchina, conviene senz’altro scegliere il traghetto. I prezzi per noleggiare un’auto sul luogo, infatti, partono dai 13 euro al giorno per solo due adulti.

Il prezzo di una vacanza in Sardegna a settembre

Se si sceglie l’alloggio con attenzione e invece degli hotel si decide di affittare un appartamento, l’alloggio per una settimana in Sardegna può costare intorno ai 300 euro in due persone. Scegliendo il traghetto, la spesa diventa di circa 500 euro per due persone, senza considerare, ovviamente, la spesa e i pasti fuori. Non male per essere in un posto da sogno come la Sardegna.

Se volete risparmiare ulteriormente il consiglio è quello di prenotare con largo anticipo, così da accaparrarsi le offerte più vantaggiose e cogliere le occasioni proposte dai principali siti di prenotazioni.

Sicuramente trascorrere una settimana in Sardegna a Settembre vi costerà molto meno che in piena estate e potrete avvicinarvi a quei luoghi altrimenti proibitivi come la Costa Smeralda.