Top 3: ecco i Paesi da visitare con meno di 40 euro

Stiamo vivendo un periodo di crisi economica e per questo viaggiare e risparmiare diventa cruciale! Ecco allora 5 Paesi da visitare con meno di 40 euro al giorno.

Viaggiare e spendere poco sono ormai una sorta di sine qua non per chi ama viaggiare. Spesso però non è facile realizzare questo sogno ed ecco allora che questa top 5 vi sorprenderà. Siete pronti a scoprire 5 paesi splendidi da visitare o da mettere nella wish list per quando si potrà tornare a girare per il mondo? Ma soprattutto siete pronti a scoprire quanto costi poco?

Tolto il viaggio, che dovrete premurarvi di prenotarlo per tempo cercando l’offerta low cost più congeniale, fare una vacanza di una settimana in questi luoghi è veramente conveniente. Parliamo infatti di location pazzesche dove dormire in albergo e fare pranzo e cena fuori vi costerà meno di 40 euro al giorno.

Le mete low cost dove mangiare e dormire a meno di 40 euro al giorno

Portogallo : la vita in qui è veramente super economica. Potete trovare da mangiare e da bere in locali caratteristic spendendo meno di 10 euro a volta e, il pasto, sarà più che lauto. Inoltre, per dormire, con circa 20 euro a notte potrete soggiornare in una doppia in un albergo piccolo, ma carino. Il tutto, ovviamente, a patto di voler scoprire delle mete poco turistiche!

: la vita in qui è veramente super economica. Potete trovare da mangiare e da bere in locali caratteristic spendendo meno di 10 euro a volta e, il pasto, sarà più che lauto. Inoltre, per dormire, con circa 20 euro a notte potrete soggiornare in una doppia in un albergo piccolo, ma carino. Il tutto, ovviamente, a patto di voler scoprire delle mete poco turistiche! Cambogia : ora non possiamo ancora volare all’estero con tranquillità per via della pandemia da Covid in corso, ma la Cambogia è talmente bella che dove metterla in wish list! Oltre alla ricca eredità dell’impero Khmer con i templi di Angkor potrete cullarvi in spiagge tropicali incontaminate, navigare l’affascinante fiume Mekong , il tutto a cifre veramente irrisorie!

: ora non possiamo ancora volare all’estero con tranquillità per via della pandemia da Covid in corso, ma la è talmente bella che dove metterla in wish list! Oltre alla ricca eredità dell’impero Khmer con i potrete cullarvi in spiagge tropicali incontaminate, navigare l’affascinante , il tutto a cifre veramente irrisorie! Perù: forze non ci crederete, ma una volta eliminato il problema del volo che è sicuramente la parte più costosa, qui spenderete pochissimo per soggiornare. Certo, anche in questo caso non possiamo partire ore, ma non potete lasciarvi sfuggire la Valle Sacra degli Incas, perché dormire e mangiare in Perù è super conveniente.

Dopo queste indicazioni non vi resta che monitorare i siti di prenotazione dei voli per trovare l’offerta giusta e poi prenotare il vostro albergo low cost! Viaggiare risparmiando non è mai stato così facile!