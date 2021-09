Dopo la “Falsa Estate” arriva un weekend con qualche brutta sorpresa per chi pensava di godersi ancora un po’ di mare al sud Italia.

Questi primi giorni del mese di settembre stanno dando un chiaro segnale della tendenza meteorologica che ci si prospetta, non solo per i prossimi giorni, ma praticamente per tutto il mese. Solo poche ore fa vi abbiamo raccontato di una situazione meteo particolare che sta colpendo il nostro Paese: se da una parte le temperature sono ancora piuttosto alte, piacevoli e nella norma, dall’altra troviamo anche svariati temporali che sembrano colpire in maniera piuttosto intensa alcune regioni d’Italia. Una situazione meteorologica definita come una Falsa Estate che sembra perdurerà anche nel weekend, con parecchie sorprese però.

Le previsioni meteo per il weekend

Nel weekend in arrivo potrebbero infatti esserci delle sorprese, proprio con una svolta verso l’autunno. Secondo quanto riportano gli esperti i meteorologi di ilmeteo.it sembra che già da venerdì 10 settembre saremo in balia di un ciclone mediterraneo che andrà a modificare nettamente la situazione sul nostro paese. Le conseguenze quindi sembrano essere quelle di alcuni violenti temporali in arrivo, soprattutto sulle regioni del sud Italia.

Che tempo farà sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre le previsioni meteo parlano di tempo instabile su Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, ma anche sul nord-ovest dove sono attese piogge soprattutto sui rilievi montuosi.

Meteo domenica 12 settembre

Per quanto riguarda poi la giornata di domenica questa rivoluzione metereologica andrà attenuandosi, almeno per qualche tempo, con qualche ultima pioggia sempre all’estremo sud. Le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimanendo nella media stagionale e si faranno sentire le prime avvisaglie dell’autunno.

Cosa succederà nella prossima settimana?

Pare tuttavia che già della prossima settimana potrebbe arrivare un fronte di piogge e temporali piuttosto intenso, ma per saperne di più dovremmo ovviamente aspettare che le tendenze vengono confermate dai modelli meteo. Insomma, sebbene le occasioni di andare al mare a settembre ci siano ancora, bisogna fare attenzione e monitorare costantemente le previsioni meteo per non ritrovarsi “fregati”.