Alida di Masterchef Italia 5 e Masterchef All Stars, oggi ha aperto un ristorante molto particolare insieme al fidanzato Maurizio Rosazza, anche lui ex concorrente del cooking show!

Alida Gotta concorrente di Masterchef 5 arrivata al secondo posto era entrata nel programma come un piccolo fiorellino appena sbocciato: timida, silenziosa, sorridente.

Ma è anche la stessa chef che ha partecipato a Masterchef All Stars, ha litigato con Iginio Massari, è stata eliminata e oggi è fidanzata con un altro ex concorrente del programma Maurizio Rosazza, con cui ha aperto un ristorante!

Insomma, un cambiamento dai tempi della sua prima partecipazione al cooking show di Sky notevole! Vediamo allora dove si trova il ristorante di Alida di Masterchef, come si chiama e cosa sappiamo di questa partnership lavorativa e amorosa con Maurizio!

Alida Gotta di Masterchef ha un ristorante, dove si trova e come si chiama

Dalla personalità di Alida di Masterchef e quella di Maurizio, anch’egli ex concorrente piuttosto estroso del programma, non potevamo aspettarci un ristorante comune. Anzi. E infatti nasce dalla loro passione e dal loro incontro Delivery Valley, un ristorante basato sul concetto di Dark Kitchen.

Il ristorante di Alida Gotta di Masterchef Italia è infatti un luogo dove non ci si siede, non si consuma sul posto, ma ci si muove solo nell’ambito della consegna a domicilio. Si tratta di un’idea imprenditoriale molto in voga in America e ora anche in Italia. Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta da Masterchef All Star hanno quindi tratto il loro amore e anche una startup pazzesca che altro non è che il loro ristorante! La chef del ristorante di Alida? Oltre a lei e Maurizio ci lavora la sorella Erika!

“Cuciniamo cibo di qualità senza passare per il ristorante, in cucine laboratorio, finalizzate alla creazione di ricette uniche concepite per essere trasportate su due ruote – si legge sul sito ufficiale – Collaborando con i principali player del mondo del delivery”.

Il menù del ristorante di Alida di Masterchef

Delivery Valley di Alida e Maurizio di Masterchef propone sei tipologie di menù realizzati in cucine specifiche e professionali a tutti gli effetti. Burger, pizza, fritti, polli arrosto, ribs, sandwich… I prezzi sono modici, la qualità elevata e si può ordinare sulle principali piattaforme di consegna a domicilio.

Gli altri concorrenti di Masterchef oggi, ristoranti e dove sono

