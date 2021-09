Agriturismo a settembre: le offerte migliori per una vacanza o weekend di fine estate.

L’estate è agli sgoccioli ma questo non significa che sia finito anche il tempo di viaggi e vacanze. C’è chi parte in questo periodo, chi ha tenuto da parte ancora qualche giorno per una breve vacanza o chi vuole concedersi un weekend di riposo, prima tornare a pieno ritmo al lavoro.

Questo è il periodo ideale per un soggiorno in agriturismo, per rilassarsi e ricaricarsi. Il mese di settembre ci regala ancora clima mite e soleggiato. È piacevole stare all’aperto, a rilassarsi al sole, fare passeggiate e tante altre attività, dallo sport alla cultura.

Gli agriturismi si trovano vicino alle città d’arte e ai borghi storici, offrono quindi tante occasioni di visite culturali. In questo mese, poi, si tengono le prime manifestazioni e sagre dedicate ai frutti e sapori d’autunno, dalla vendemmia alla raccolta dei funghi. Molti degli eventi cancellati lo scorso anno a causa della pandemia dovrebbero svolgersi quest’anno, grazie anche al Green pass.

Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte dagli agriturismi italiani per il mese di settembre 2021. Ecco dove andare.

Leggi anche –> Vacanze settembre 2021 low cost in Italia: dove andare per spendere poco

Agriturismo a settembre: le offerte per la vacanza di fine estate

Settembre è il mese di passaggio dall’estate all’autunno, con clima dolce e giornate ancora assolate – meteo permettendo. È il mese della vendemmia, in cui assaggiare i primi frutti della nuova stagione, fare il tour delle vigne, passeggiare in mezzo alla natura e visitare borghi e città d’arte senza la canicola estiva.

Insomma, è l’ideale per una vacanza o un weekend in agriturismo, per rilassarsi circondati da paesaggi pittoreschi, prendere l’ultimo sole, fare un bagno in piscina, andare a cavallo, in mountain bike, fare escursioni e trekking, gustare specialità gastronomiche del territorio.

Vasta è l’offerta di servizi da parte degli agriturismi, alcuni hanno anche la spa e il centro benessere. Qui vi segnaliamo le ultime offerte per settembre di cui approfittare subito, dal portale Agriturismo.it.

Anghiari (Arezzo) – Toscana

Agriturismo Il Sasso di Anghiari

Offerta last minute: 7-19 SETTEMBRE 7 NOTTI sconto 20%. Prezzo 195 euro per 5 notti.

L’Agriturismo Il Sasso è un piccolo borgo rurale immerso nello splendido paesaggio Toscano, tra le valli del Tevere e del Sovara, a 3 Km dal centro medievale di Anghiari, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, celebre anche per la battaglia che ispirò l’opera perduta di Leonardo Da Vinci. Siamo in provincia di Arezzo, in Valtiberina, la “valle museo” per il suggestivo paesaggio in cui si mescolano Arte, Storia, Natura.

Monteroni d’Arbia (Siena) – Toscana

Agriturismo San Giovanni

Offerta: Settembre cuore della Toscana -10%, dal 10 settembre per soggiorni di una settimana.

L’agriturismo San Giovanni è immerso nelle verdi colline della Toscana in una posizione centrale, da cui è possibile raggiungere facilmente le più belle città d’arte come Siena, Firenze, Arezzo, Lucca, Pisa, San Gimignano. Con piscina panoramica.

Force (Ascoli Piceno) – Marche

Agriturismo Ramusè

Offerta: Marche, tra mare e tartufo. Su un minimo di 3 notti: aperitivo speciale in OMAGGIO. Su un minimo di 7 notti: aperitivo speciale + truffle experience in OMAGGIO.

Agriturismo Ramusè è situato nella zona magica del tartufo sulle colline marchigiane, in posizione panoramica. Si trova a 30 minuti dal mare e 30 dal Parco Nazionale dei Sibillini.

Vieste (Foggia) – Puglia

Agriturismo I Tesori del Sud Country House

Offerta: i Tesori del Sud Puglia (contattare la struttura)

Agriturismo I Tesori del Sud in Puglia si trova a Vieste, sul Gragano, a 5 minuti dal mare. Dotato di piscina per adulti e bambini con vasca idromassaggio, ristorante con menù alla carte. Gli appartamenti hanno TV-sat, aria condizionata, Phon, Internet wifi, giardino privato, barbecue e lettini prendisole. Sono presenti 2 parchi giochi per bambini. Olio extravergine di oliva biologico di produzione propria.

Marsciano (Perugia) – Umbria

Agriturismo Castello Monticelli

Offerta: relax d’inizio autunno. Con Suite in B&B a partire da Euro 75 a persona/notte o Suite per due/quattro persone a partire da Euro 650 a settimana o Baby sitter per i bambini su richiesta.

Il Castello Monticelli è una dimora con 1400 anni di storia nei pressi di Perugia. Il Castello ha ampi spazi esterni, bei panorami, due piscine e una buona cucina. Offre spaziosi appartamenti e suite, alcuni con giardino privato, terrazza panoramica con vista su Perugia a 16 km di distanza, cucina dell’Osteria Castello Monticelli. Organizza escursioni a piedi, in bici o a cavallo nei dintorni e al lago Trasimeno. Nelle vicinanze si trovano case vinicole.

San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Offerta: Meravigliosa Umbria 2021. Ponte 2 notti (bambini 3- 12 anni SCONTO del 50%), 65 euro a persona/al giorno in HB – mezza pensione. Ponte 5 notti (bambini 3- 12 anni SCONTO del 50%), 60 euro a persona/al giorno in HB – mezza pensione.

L’Agriturismo Santa Maria è situato nel cuore verde dell’Italia in un casale del XVII sec. d.C, costruito intorno ad una torre del 1200 a pochi Km da Perugia, Todi, Orvieto e Assisi. Ideale per coppie o per famiglie con bambini, è immerso nell’atmosfera silenziosa e incontaminata dei boschi di querce ed uliveti, alle pendici del Monte Peglia, tipici del paesaggio dell’alta collina Umbra. Un luogo per una vacanza all’insegna del benessere e l’ecologia e della cucina tradizionale locale. Dal 20218 la zona è Biosfera MAB (Man & Biosphere) dell’UNESCO.

Leggi anche –> Treni alta velocità e bus per visitare le città d’arte con Freccialink