Grazie al viaggio del Treno del Foliage tra Domodossola e Locarno potrete ammirare il fenomeno del foliage come non lo avete mai visto.

Il foliage è uno spettacolo naturale che, ogni anno in autunno, attira l’attenzione di moltissime persone. Di cosa si tratta? Delle foglie degli alberi che cambiano colore e che, in alcune zone d’Italia (o del mondo) regalano uno spettacolo incredibile con interi panorami color oro e rubino che sembrano incendiare il cielo. Per questo la notizia che sta tornando il famoso Treno del Foliage è stata accolta con grande entusiasmo. Ma di che cosa si tratta? Da dove parte e come funziona un viaggio su questo treno?

Come e dove ammirare il foliage con il treno Vigezzina Centovalli

Per ammirare il fenomeno del foliage ci sono tanti modi. Potete andare in montagna nelle vicinanze della vostra abitazione. Oppure potete partire proprio per una vacanza alla scoperta dei luoghi dove il cambio di colore delle foglie in autunno è particolarmente evidente. In ultimo, un’esperienza di viaggio al top per ammirare il foliage in Italia vi viene offerta dal Treno del Foliage.

Si tratta di un percorso panoramico lungo la ferrovia Vigezzina-Centovalli che collega Domodossola e Locarno. Salendo a bordo di questo treno potrete godervi un viaggio incredibile e meraviglioso alla scoperta di un panorama boschivo selvaggio e coloratissimo. Sono 52 chilometri immersi nella natura selvaggia che in autunno cambia colore. Le foglie, da verde diventano rosse, gialle, oro, arancioni… regalando una tavolozza di colori incredibile e che si può vedere solo in questo momento dell’anno.

Biglietti e tappe intermedie, come funziona

Il treno del foliage tra Domodossola e Locarno parte tutti i giorni dal 13 settembre e il biglietto è valido uno o due giorni. Infatti ci sono delle tappe intermedie da poter fare per ammirare e godersi il paesaggio che sono incluse nel biglietto. Le potrete scegliere autonomamente, oppure lascarvi consigliare dal sito ufficiale. Ovviamente la prenotazione è obbligatoria ed è soggetta alla disponibilità di posti a sedere per via dell’elevata affluenza e dei posti limitati a disposizione per rispettare le regole anti-covid.

Proprio a tal proposito sul sito c’è una sezione dedicata appositamente alle normative inerenti l’obbligatorietà o meno di tampone e Green Pass per accedere al Treno del Foliage che potete consultare cliccando qui.