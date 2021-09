Le previsioni meteo per ottobre 2021. Cosa ci aspetta nel primo mese di autunno

L’estate è finita? Non proprio. Ci aspetta infatti l’estate ottobrina, che secondo le previsioni meteo di ottobre 2021 sarà molto piacevole. Anzi, farà talmente caldo che ci farà tornare al mare. Ovviamente non sarà così in tutta Italia e non sarà così per tutto il mese. Ma questo basta a farci stare un po’ più tranquilli visto che secondo gli esperti già a metà settembre arriva l’autunno. A quanto pare però non durerà molto.

Meteo ottobre 2021: temperature quasi estive

Non è troppo raro andare al mare ad ottobre, anzi in alcune zone del Sud Italia si va in spiaggia quasi fino a novembre. E quest’anno sembra proprio l’anno giusto. Secondo gli esperti del meteo ad ottobre 2021 l’Italia e l’Europa sarà divisa in due: al nord tantissime piogge, al Sud caldo e siccità.

Responsabile di questa situazione è la Nina, ovvero il raffreddamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico. Una condizione che influenza il clima su tutto l’emisfero nord, Italia compresa dunque. Quello che si creerà è l’ingresso sulle regioni settentrionali di numerose perturbazioni atlantiche.

Piogge e temporali interesseranno ad ottobre le regioni del Centro-Nord, ma anche la Spagna, il Portogallo e la Gran Bretagna con fenomeni anche estremi. Questo perché il gran caldo accumulato si scontrerà con le correnti fredde. Assisteremo dunque a vere e proprie tempeste tropicali con rischio alluvioni.

Situazione opposta invece quella che si avrà sul Sud dell’Italia, sulla Grecia e anche sul resto dell’Europa Orientale. L’Alta Pressione Africana stazionerà a lungo sul Mediterraneo, proteggendo le regioni meridionali dalle correnti atlantiche e facendo innalzare le temperature sopra la media.

Il Sud Italia si troverà a vivere un periodo di lunga siccità e di caldo con valori termici ben al di sopra della norma. Si potrà dunque andare in spiaggia e non sarà strano nemmeno fare un bagno in mare visto che le acque avranno una temperatura più alta di circa 4 gradi.

Anche chi sta pensando di programmare una vacanza in Grecia ad ottobre avrebbe così dalla sua un clima molto mite. Chi invece sta organizzandosi per la Spagna è possibile che vada incontro a molte piogge, anche sulle Baleari.