Città elegante, ricca d’arte e di storia, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, Capitale Italiana della Cultura nel 2016. Stiamo parlando della bella Mantova, adagiata sul fiume Mincio, poco più a nord del Po. Insieme a quello di Sabbioneta, il centro storico di Mantova è patrimonio dell’Umanità Unesco per il lascito dei Gonzaga. Una città bellissima da visitare in un weekend, ma anche per un periodo più lungo data l’enorme quantità di monumenti e musei che ospita, insieme al circostante ambiente naturale con la riserva naturale del Parco del Mincio. Natura, cultura, storia, eleganza e una eccellente gastronomia sono le caratteristiche di una visita a Mantova.

Guida di Mantova: alla scoperta della città dei Gonzaga

La città di Mantova ha origini molto antiche ed è circondata su tre lati dai laghi artificiali del Mincio. I primi abitanti furono gli Etruschi, seguiti poi dai Celti e dai Romani, il cui cittadino più illustre fu il poeta Virgilio. Con la caduta dell’Impero Romano Mantova fu conquistata dai Goti. Dopo il dominio della famiglia di stirpe Longobarda dei Canossa e poi dei Bonacolsi, a metà del XIV secolo la città passò sotto il controllo dei Gonzaga, che dominarono incontrastati fino al XVIII secolo, trasformando Mantova in una delle città più importanti d’Europa e in eccezionale centro d’arte.

Guida di Mantova: cosa vedere

Il ricchissimo centro storico di Mantova offre uno spettacolo unico, tra antichi palazzi, chiese, piazze e le vedute sui laghi del Mincio. P

Il Ponte di San di Giorgio e quello dei Mulini offrono una vista eccezionale sulla città.

Appena fuori Mantova, è da visitare il Parco regionale del Mincio, che ospita diverse riserve naturali, con canali, corsi d’acqua ed edifici storici come le ville dei Gonzaga.

Guida di Mantova: cosa fare

Accanto alle visite a chiese, palazzi e musei, Mantova ha una vivace vita culturale con numerosi spettacoli teatrali, concerti, mostre, rassegne e festival. L’evento più popolare in città è il Festivaletteratura di settembre. A Mantova vengono organizzate tante attività dedicate allo sport. Il suo territorio pianeggiante, i parchi e giardini e le vicine riserve naturali offrono molti percorsi per il cicloturismo. Esiste una fitte rete di piste ciclabili, in città e nei dintorni e dalla primavera all’autunno c’è il servizio di Bicibus con Peschiera del Garda. Tante sono le attività per il tempo libero e dedicate ai bambini.

Cosa mangiare

Mantova è famosa per la sua cucina. Il piatto più famoso, simbolo della cucina mantovana, sono i tortelli di zucca. Altri piatti tipici sono gli Agnoli in brodo, il risotto alla pilota, il salame mantovano, il luccio in salsa, la coppa, lo stracotto con polenta e tanti altri. Famosi anche i dolci, su tutti la Torta sbrisolona e la Torta tagliatelle.

Shopping, locali, vita notturna

Il centro storico di Mantova ospita molte boutique eleganti e alla moda. Le vie principali dello shopping sono

Informazioni pratiche

Tutte le informazioni utili su quando visitare Mantova e come raggiungere la città

Quando andare

Mantova è una città per tutte le stagioni. In estate però, in Pianura Padana, fa molto caldo, un caldo umido afoso e ci sono molte zanzare. Gli inverni sono freddi e nebbiosi. A settembre, durante il Festivalletteratura gli alberghi di Mantova sono tutti pieni e la città è parecchio affollata.

Come arrivare

In aereo. Gli aeroporti più vicini a Mantova sono quelli di Brescia-Montichiari e Verona-Villafranca.

In auto, Mantova è collegata da nord a sud con l’autostrada del Brennero A22.

In treno, la città è collegata sul

Mantova – VIDEO