A chi si è rivolta Gemma Galgani di Uomini e Donne per il suo intervento al seno? In quale clinica è andata?

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne e il popolare dating show di Maria De Filippi già sta facendo parlare di sé. Prima per via della decisione di chiamare un tronista che ha ultimato il percorso di transizione da uomo a donna (non le piace essere definita transgender proprio perché ormai è una donna a tutti gli effetti), poi per via di Gemma Galgani che ha ammesso di essersi rifatta il seno e di aver apportato qualche piccola miglioria alle labbra. Ma a chi si è rivolta? E in quale clinica è andata Gemma?

Perché Gemma è tornata dal chirurgo plastico?

Gemma Galgani è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne più amata in assoluto. Anche se nell’ultima stagione era stata un po’ oscurata dalla presenza di Isabella, ora siamo certi che si tornerà a parlare di lei come tanti anni fa. Il motivo? La dama di Torino all’età di 71 anni ha deciso di rifarsi il décolleté e di concedersi, pare, qualche ritocchino alle labbra. Ma a chi si è rivolta per queste delicate operazioni?

Dove è andata e a chi si è rivolta?

La Galgani l’anno scorso aveva ceduto alle moine della chirurgia estetica con un lifting eseguito a Roma dal dottor Marco Gasparotti. Le telecamere di Uomini e Donne avevano seguito Gemma in questo percorso all’interno della Clinica Ars Medica di Roma. Considerato il chirurgo di vip e politici è anche un esperto di fama internazionale.

Tuttavia non sappiamo se Gemma di Uomini e Donne si sia nuovamente riferita a lui per l’operazione di chirurgia al seno e alle labbra. Sicuramente però, data la dovizia di particolari con cui la dama racconta ogni accadimento della sua vita, durante la messa in onda della prima puntata del programma di Uomini e Donne, prevista il 13 settembre, Gemma ci darà qualche informazioni in più.

Le speranze di Gemma per la nuova stagione di Uomini e Donne

Per ora sappiamo che la decisione della Galgani di affidarsi alla chirurgia estetica è legata a doppio filo con le delusioni in amore ottenute negli ultimi anni. Le sue storie purtroppo non sono mai decollate.



La donna ha pensato che sentendosi meglio con se stessa, quindi migliorando quei lati di lei che non le piacevano più, anche l’amore sarebbe arrivato di conseguenza. E noi non possiamo che augurarglielo con tutto il cuore.