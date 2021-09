Se la famosissima piazza di Time Square non fosse abbastanza interessante ora arriva una ruota panoramica pazzesca.

Se la piazza più famosa del mondo Time Square a Manhattan non fosse abbastanza interessante e curiosa da visitare, sappiate che oggi si è aggiunta una attrazione in più che renderà il cuore di New York City ancora più interessante e divertente da vivere. Di cosa si tratta? Una ruota panoramica di circa 34 metri aperta tutti i giorni fino a metà settembre che regalerà una vista della piazza più famosa del mondo unica nel suo genere.

Time Square: la ruota panoramica

Purtroppo noi italiani in questo periodo di pandemia mondiale non possiamo volare fino in America, tantomeno a Manhattan. Le restrizioni infatti per ridurre e cercare di tenere sotto controllo i contagi da coronavirus, nonostante il vaccino, sono ancora molto alte e per questo motivo ci si può spostare oltreoceano soltanto per motivi lavorativi comprovati oppure grazie a dei visti particolari. Eppure New York è sempre in fermento, è una città magnifica e se non potremo vedere quest’anno Times Square magari sarà per il prossimo anno, ma nulla ci vieta per ora di sognare.

La ruota panoramica per incentivare la vaccinazione

Quindi tra Broadway e la settima strada a Time Square arriva questa ruota panoramica piazzata al centro della piazza tra la 47a e la 48a strada che regalerà a tutti i turisti e i visitatori una vista pazzesca su Broadway. Sappiamo che una volta saliti a bordo ci si rimane per circa 10-15 minuti e si pagano $20 oppure 35$ per saltare la fila e si può godere della visione di questo scorcio del cuore di Manhattan. Per altro, circa 100 corse al giorno vengono regalate a chi si fa vaccinare nell’hub della zona.

Sicuramente si tratta di una vista panoramica privilegiata e unica nel suo genere. Eppure non è la prima volta, come riporta il Corriere, che una ruota panoramica viene installata a Time Square. Ma l’ultima volta era nel 2015 e ancora prima, nel 1946, era stata di nuovo installata una ruota panoramica molto particolare a sostegno di un ente benefico.