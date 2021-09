La Pissaladière: una ricetta per sentirsi in vacanza a Nizza

By

Che ne dite di viaggiare sul lungomare di Nizza con la Pissaladière? Scopriamo la storia di questo stuzzichino dalle origini italiane.

La pissaladière, come dice già il nome, ricorda un po’ la ben più conosciuta pizza alla Andrea tipica soprattutto della città di Genova. Eppure questa pissaladière è una variazione sul tema tipica di Nizza. Viene utilizzata tantissimo soprattutto per l’aperitivo, ma anche a pranzo. Se volete quindi fare un tuffo in un mondo culinario lontano da quello dell’Italia, seppur con delle radici comune, questa focaccia francese è sicuramente molto interessante.

Cos’è la Pissaladière: ricetta, ingredienti e origini

Questa è una ricetta che nasce proprio a Nizza, ma famosa anche in tutto il sud della Francia. L’origine di questo piatto si capisce facilmente dal nome perché “pissalat” significa pesce salato. E infatti, sulla base di questa focaccia, originariamente veniva spalmata una crema a base di pesce sotto sale. Oggi non c’è più una crema, ma restano le acciughe sotto sale, le cipolle, le erbe aromatiche e le olive nere che vengono utilizzate appunto come decorazione di questa pizza.

L’originale Pizza All’Andrea

Se invece state cercando l’originale pizza alla Andrea sappiate che questa è una ricetta tipica della Cucina Ligure datata 1300 e diffusa, chiaramente, non solo in Italia ma anche a Nizza. Qui potrete trovare sia la variante pissaladiere con tantissimi acciughe e niente pomodoro, sia la pizza all’Andrea classica e quindi con il pomodoro, le acciughe, le olive e l’aglio.

Come è arrivata a Nizza?

Questa pizza sembra che sia nata la prima volta intorno alla fine del Quattrocento e abbia preso il nome per onorare uno dei grandi politici dell’epoca e della Repubblica di Genova ossia l’ammiraglio Andrea Doria. Invece a Nizza molto probabilmente questa pizza arrivò e venne un po’ modificata grazie a dei cuochi romani che erano al seguito del Papa quando si trovava ad Avignone.



Una stessa ricetta quindi che però ha preso due derivazioni, due modalità di preparazione e di utilizzo diverse. Tuttavia, cucinando entrambe queste pizze, sia la pissaladiere che la pizza alla Andrea avrete un po’ il sentore di essere ancora in vacanza: o lungo la passeggiata sul mare di Nizza oppure tra i vicoli Bui e affascinanti della città di Genova.