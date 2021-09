Fari: i più belli e originali al mondo. Ecco dove si trovano.

I viaggi intorno al mondo sono ancora limitati, nulla vieta però di scoprire alcune delle meraviglie più affascinanti, segnandole in agenda per i viaggi del futuro. È un modo per scacciare i tempi difficili e sognare, tra le tante bellezze che la Terra ci offre.

Accanto agli spettacoli della natura, troviamo le bellezze create dagli esseri umani quando hanno realizzato opere in armonia con l’ambiente, esaltando il paesaggio naturale. Un esempio di edifici realizzati in questo modo sono i fari storici che troviamo disseminati nel mondo. Alcuni sono diventati famosissimi, grazie anche al cinema, e oggi sono delle vere e proprie icone. Altri sono ancora in servizio dopo secoli.

Andiamo alla scoperta dei fari più belli, insoliti e originali al mondo. Alcuni si trovano anche in Italia.

I fari più belli e originali al mondo: dove sono

Al mondo si trovano tanti fari bellissimi, ciascuno con le sue caratteristiche peculiari e un paesaggio fatto di mare impetuoso, rocce, isole, scogli e promontori che danno loro un aspetto ancora più suggestivo.

Da semplici torri con lanterna, alle volte uniti ad edifici più grandi, utilizzati per segnalare alle imbarcazioni tratti di costa, isole e scogli, i fari sono diventati simboli di romanticismo e attrazioni turistiche. Alcuni sono stati convertiti in strutture ricettive, altri trasformati in musei. Per la particolarità della loro struttura e la bellezza dell’ambiente naturale che li circonda, alcuni fari hanno una bellezza spettacolare e sono diventati molto famosi nel tempo. Qui vi proponiamo una selezione dei fari più belli e originali al mondo. C’è anche l’Italia.

Portland Head, Stati Uniti

Dalla forma a cono bianco e l’esterno della lanterna in metallo nero, il faro di Portland Head sorge sulla scogliera di Cape Elizabeth, all’ingresso della baia della città di Portland, nello Stato Usa del Maine. È un faro storico, risalente al 1791 che oggi ospita un museo.

Peggy’s Cove, Canada

Semplice eppure caratteristico. Con il suo corpo centrale dipinto di bianco dalla forma esagonale e la lanterna rossa, il faro di Peggy’s Cove si staglia sulla scogliera di Peggys’Point, all’ingresso di St Margarets Bay, vicino Halifax, in Nuova Scozia, Canada.

Hornb, Australia

Trai fari più belli e originali al mondo c’è sicuramente quello di Hornby , con le sue strisce rosse e bianche, largo e non molto alto. Sorge all’estremità del promontorio di Watsons Bay, all’ingresso dalla baia di Sydney, in Australia

Marshall Point, Stati Uniti

Il faro di Marshall Point lo avrete sicuramente visto nel film Forrest Gump, si trova all’ingresso della baia di Port Clyde. Siamo ancora nello stato Usa del Maine, più a nord di Portland.

Faro di Strombolicchio, Italia

Il faro di Strombolicchio, sorge sulla sommità dell’omonima isola che sorge al largo di Stromboli, nell’arcipelago delle Isole Eolie.

La Vieille, Francia



Il faro de La Vieille sorge su ungo scoglio dell’Oceano Atlantico davanti a Pointe du Raz, Finistère in Bretagna, Francia. È uno dei fari più suggestivi al mondo, in un tratto di mare dove le correnti sono impetuose e mortali.

Faro di List-Ost, Germania

Un altro faro a vedere è quello di List-Ost sulla penisola di Ellenbogen dell’ Isola di Sylt, in Germania, davanti alle coste della Danimarca.

Faro dell’Isola Bocca, Italia

Tra i fari più belli e originali al mondo troviamo anche quello dell’Isola Bocca, all’ingresso della baia di Olbia, in Sardegna.

Litløy Fyr, Norvegia

Il faro di Litløy, o Litløy Fyr, sorge sull’isola di Litløya, nella Norvegia settentrionale, sopra le le Isole Lofoten.

A cura di Valeria Bellagamba