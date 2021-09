Sconti sui treni Italo per andare al mare e non solo. L’ultima offerta con il codice sconto da prendere subito. Tutte le informazioni utili.



Arrivano nuove occasioni da non perdere per viaggiare con i treni ad alta velocità low cost. Si tratta del nuovo codice sconto di Italo, la promozione attiva per un weekend che offre biglietti a prezzi scontati per viaggiare nelle settimane successive.

Questa volta l’offerta è lanciata con il codice MARE, per promuovere gli ultimi viaggi di stagione verso le località di mare, ma non solo. Con il codice sconto, infatti, si possono acquistare biglietti per i treni Italo per viaggiare con l’alta velocità da metà settembre fino a fine ottobre. Un’offerta, dunque, valida anche per altri tipo di viaggio: verso mete in montagna e città d’arte. La fin dell’estate e l’inizio dell’autunno, infatti, è un periodo ideale per visitare tante belle città d’arte in Italia.

Di seguito tutte le informazioni utili sul nuovo codice sconto, come e quando richiederlo.

Sconti sui treni Italo per andare al mare e non solo

Italo Treno lancia una nuova offerta con il codice sconto per viaggiare a prezzi low cost con i suoi treni ad alta velocità in tutta Italia. Ricordiamo che a bordo di questi treni è obbligatorio il Green pass.

Il nuovo codice sconto è MARE e permette di acquistare biglietti con uno sconto fino al 30% su tutti i treni di Italo per viaggi dal 14 settembre al 27 ottobre. La promozione è attiva da oggi fino a lunedì 6 settembre alle ore 15.00. Avete dunque un weekend di tempo per acquistare il vostro biglietto scontato.

Italo mette a disposizione a bordo dei suoi treni fino a 700.000 posti. L’offerta è valida per la tariffa low cost, è soggetta a disponibilità, non è modificabile e né rimborsabile. Inoltre, non può essere cumulabile con altre offerte.

Per acquistare i biglietti a prezzi scontati con il codice MARE, è sufficiente andare sul sito web ufficiale di Italo e cliccare su “acquista”. Si aprirà la schermata con il form da compilare con i dati sulla stazione di partenza e quella di arrivo, la data e l’orario del viaggio, il numero di passeggeri e il box del codice promo in cui inserire la parola “MARE”. Quindi, si aprirà un elenco con tutte le opzioni di viaggio e i prezzi in offerta.

Per ulteriori informazioni sul codice sconto e le altre offerte: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

