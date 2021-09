Meteo weekend 4-5 settembre: che tempo farà tra sole e temporali. Le previsioni del tempo aggiornate.

Avremo un nuovo weekend di tempo variabile tra sabato 4 e domenica 5 settembre. Non mancheranno comunque sole e caldo.

L’instabilità tornerà già dalla giornata di venerdì 3 settembre. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate: dove pioverà e quando e dove tornerà il sole nel prossimo finesettimana.

Meteo weekend 4-5 settembre: le previsioni del tempo

Dopo le piogge di metà settimana, su gran parte d’Italia sono tornati sole e temperature miti, salvo sulla Sardegna dove il tempo è ancora variabile. Qualche nube in più sui rilievi, specialmente sulle Alpi centrali. L’anticiclone è tornato sull’Italia ma sarà una presenza di breve durata. Già nella giornata di venerdì 3 settembre il tempo sarà di nuovo variabile, con l’intensificarsi delle nubi prima e il ritorno delle piogge e temporali poi. Con i fenomeni che si concentreranno tra venerdì e sabato 4 settembre in alcune zone d’Italia.

Come annuncia 3bmeteo, infatti, già prima del weekend l’anticiclone presente sull’Italia si indebolirà per lasciare spazio a correnti perturbate in arrivo dall’Atlantico. Una condizione meteorologica che porterà tempo instabile già da venerdì, come abbiamo detto, sui Alpi e occidentali, Sardegna e versante tirrenico in bassa Toscana, Lazio e Campania. Nel weekend, invece, il maltempo si estenderà al Centro-Sud e al resto delle Alpi. Mentre sulle altre parti d’Italia il tempo sarà più stabile.

Il tempo sabato e domenica

Il tempo subirà un deciso peggioramento già nella notte tra venerdì e sabato al Centro-Sud. Nella giornata di sabato avremo piogge e temporali, anche intensi, sulle regioni centro-meridionali della Penisola e sulle Alpi. Qualche pioggia potrà cadere anche sulla Sicilia nordoccidentale e sulla Sardegna orientale. I fenomeni interesseranno inizialmente le regioni centrali tirreniche(Toscana, Lazio e Campania), per poi estendersi a quelle meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria). Le piogge potranno essere accompagnare anche da grandinate. Sarà più stabile il tempo sul resto d’Italia: in Pianura Padana, Liguria e sulle regioni del Centro-Nord (Marche e Romagna). Durante la notte i fenomeni si attenueranno al Centro, mentre insisteranno sulle regioni meridionali peninsulari. Le temperature scenderanno al Centro Sud.

Per la giornata di domenica 5 settembre avremo ancora una variabilità residua con qualche temporale, ma il tempo avrà un deciso miglioramento. Sulle regioni meridionali peninsulari pioverà ancora, specialmente tra Puglia, Basilicata e Calabria. A metà giornata qualche altra pioggia è attesa anche su Lazio, Abruzzo e Molise e in particolare sulla dorsale appenninica. Così come sulla Sicilia settentrionale. Altrove, comunque, il tempo sarà più stabile con cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi. A metà giornata torneranno le piogge e i temporali sulle Alpi centro-orientali. I fenomeni si esauriranno in serata. Le temperature aumenteranno lievemente.