Irene Volpe, Masterchef 10: ecco cosa fa e dove lavora oggi

Siete pronti a scoprire cosa fa e dove lavora oggi Irene Volpe di Masterchef Italia 10? Occhio però, se non avete ancora visto il cooking show qui ci sono degli spoiler!

Irene Volpe è stata una delle protagoniste della decima edizione di MasterChef Italia. Una ragazza giovane con un passato un po’ particolare legato anche a dei problemi di alimentazione, ma che proprio nella cucina e nel cibo ha trovato la via per uscirne e rimettersi in forma. Finalista della competizione con i suoi capelli coloratissimi, ora che il programma è terminato ha iniziato la sua carriera da chef e oggi infatti è senza dubbio, una Food influencer molto interessante e degna di nota. Cosa fa oggi? Lavora solo sui social o ha un suo ristorante?

Cosa fa oggi Irene Volpe?

Qualche tempo fa, sul profilo Instagram di Irene di Masterchef 10, abbiamo visto che sta per arrivare qualche novità culinaria, ma non solo. Irene da quando è finito il programma ha collaborato con diversi chef importanti, ma per colpa della situazione di emergenza Coronavirus, non ha un suo ristorante.



La situazione per la ristorazione è complicata e quindi non è stato facile per molte persone, e soprattutto per gli aspiranti chef, tuffarsi nel mondo della cucina come avrebbero potuto fare in passato. Tuttavia Irene di Masterchef è riuscita a dar vita a un suo sogno. Infatti grazie alla collaborazione con Animal Equality – un’organizzazione che punta all’eliminazione della crudeltà nei confronti degli animali di allevamento – ha dato vita ad un suo ricettario praticamente tutto vegetale. All’interno ci sono 10 ricette di piatti pazzeschi, dall’antipasto al dolce, create proprio da Irene con lo scopo di sensibilizzare il pubblico ad alimentarsi e a mangiare in maniera consapevole e anche a provare dei piatti che siano diverse dalla classica carne alla griglia!

La carriera di Irene di Masterchef dopo il programma

Irene Volpe quindi dopo MasterChef ha continuato la sua carriera nel mondo della cucina. Sui social è sempre molto attiva e pubblica anche tantissime ricette, soprattutto vegetariane o di dolci, che adora!

Inoltre si sta cimentando in tante partnership e tante lavorazioni con la pubblicazione del proprio sito web a fine giugno. Insomma non appena anche la vita dei ristoratori tornerà alla normalità, siamo certi di una cosa: Irene ha un futuro da cuoca in un ristorante stellato!