Auguri per settembre: citazioni, canzoni e frasi motivazionali

Benvenuto settembre! Ecco le citazioni, le frasi, le canzoni e le parole motivazionali più interessanti per questo mese.

Ci siamo, per chi non ne poteva più dell’estate e non vedeva l’ora che iniziasse settembre finalmente il momento è arrivato. Il mese di settembre per molti viene visto e vissuto come una sorta di nuovo inizio e per questo si celebra il primo giorno come se fosse una grande festa.

C’è chi ricomincia la scuola, chi ha un nuovo progetto lavorativo pronto a partire, chi invece chiude con un lavoro ed è pronto ad iniziarne uno nuovo. Insomma, per celebrare l’arrivo di settembre non basta acquistare una agenda nuova, in alcuni casi, occorrono anche delle frasi per augurare a se stessi e agli altri un buon inizio!

Frasi motivazionali per settembre

Come augurare un buon mese di settembre tramite una frase? Potete partire dal creare qualcosa voi, personalizzato e ricco di emozioni. Un pensiero che riguardi la vostra voglia di non mollare e che vi aiuti nel motivarvi giorno dopo giorno a raggiungere gli obbiettivi che vi siete preposti.

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson

Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono. Albert Einstein

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. Nelson Mandela

Citazioni letterarie su settembre

Se invece state cercando una citazione su settembre nata dalla penna di uno scrittore, un poeta o un filosofo basterà aprire Google per trovare tutto ciò che desiderate! Sono tanti infatti gli autori che hanno parlato del mese di settembre nelle loro opere! Vediamo qualche esempio.

A settembre succedono giorni di cielo sceso in terra. Si abbassa il ponte levatoio del suo castello in aria e giù per una scala azzurra il cielo si appoggia per un poco al suolo. Erri De Luca

La mattina del primo settembre era croccante e dorata come una mela. J.K.Rowling

Settembre: era la più bella delle parole, l’aveva sempre sentita dentro, perché evocava aranci in fiore, rondini e rimpianto. Alexander Theroux

Frasi di canzone su settembre

Se invece quello che state cercando è un brano musicale o la frase di una canzone dedicata al mese di settembre, anche in questo caso avrete l’imbarazzo della scelta!



Potrete spaziare da Wake Me Up When September Ends dei Greenday, passando per Impressioni di Settembre della PFM, un grandissimo classico!