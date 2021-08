Pordenone, la città dipinta per un magico weekend di vacanza

Cosa vedere e cosa fare a Pordenone per un weekend di vacanza fuori dai soliti tragitti classici.

L’Italia, si sa, è una nazione meravigliosa tutta da scoprire. Praticamente ogni regione ha un luogo o una città ricca di storia super interessante da scoprire e da conoscere, magari anche per un weekend fuori porta. Se però state cercando una meta che sia un po’ diversa dal solito e, perché no, lontana da quelle destinazioni classiche super quotate dai turisti, probabilmente in Friuli Venezia Giulia, c’è la città che fa per voi: Pordenone.

Cosa vedere e cosa fare a Pordenone

Un piccolo gioiello di rara bellezza che troppo spesso viene dimenticato. Se volete rilassarvi Pordenone è il posto giusto dove vivere un weekend all’insegna del riposo, della natura e persino della cultura. Anche perché questa città viene definita come la “Città Dipinta” per via delle decorazioni che si trovano in tutte le vie del centro. Delle opere d’arte a cielo aperto che raccontano il passato straordinario della città.

Le attrazioni da non perdere

Se avete quindi deciso di partire per andare alla scoperta di Pordenone vi diciamo un paio di tappe fondamentali che non potete proprio perdervi. Il Duomo, ad esempio, nel cuore della città, in piazza San Marco, merita una visita perché all’interno ci sono degli affreschi meravigliosi che raccontano non solo la ricchezza di questa città, ma anche proprio la storia culturalmente intensa e di interessante di questa zona.

A pochi passi dalla concattedrale di San Marco, troviamo anche Palazzo Ricchieri, sicuramente uno degli edifici più interessanti e storicamente più accattivanti di tutti quelli della città. Oggi all’interno troviamo il museo civico d’arte con una collezione molto interessante e degli interni costruiti e studiati per essere casa della nobile famiglia dei Ricchieri.

Se poi volete fare un giro in città Borgo di Sotto è la parte più antica di Pordenone, nonché centro storico. Molte zone potrebbero sembrarvi più moderne di quanto non siano in realtà perché sono state bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi ricostruite. Se invece preferite fare un tour all’insegna dello shopping potete passeggiare in via Corso Vittorio Emanuele II, la via principale della città.

I parchi cittadini più belli di Pordenone

Se amate la natura non potete perdervi sicuramente i tanti parchi che ci sono a Pordenone come il Parco del Seminario che è uno dei più interessanti: un’oasi naturale con tanto di fiume e diversi animali che popolano questa zona. Ma non è l’unico: potete anche visitare il parco fluviale del Noncello, parco Galvani e Parco San Valentino un polmone verde proprio nel centro della città. Se siete appassionati di rose parco Galvani è quello che fa per voi perché nel cuore di quest’area verde c’è un lago e, attorno ad esso, ben 185 varietà di rose diverse.