Che cosa fa oggi Guido di Masterchef Italia 8? Dove lavora e che fine ha fatto dopo la partecipazione allo show?

Mentre ci si prepara ad una nuova stagione di Masterchef Italia 11 e, mentre in televisione va in onda in chiaro la decima edizione del cooking show, ci chiediamo che fine hanno fatto gli ex concorrenti del programma. Ad esempio Guido Fejles, aspirante chef dell’ottava edizione di Masterchef dove è finito? Durante lo show era stato considerato come uno dei vincitori più papabili e ogni volta che cucinava gli altri concorrenti temevano tirasse fuori un piatto pazzesco. Sappiamo che la vittoria non è stata sua, ma di Valeria Raciti. Eppure Guido oggi cosa fa? Lavora in un ristorante o fa l’avvocato?

Guido, Masterchef 8: la sua partecipazione al cooking show

Quando Guido di Masterchef Italia 8 era entrato nel programma era un aspirante avvocato di Torino. Aveva da poco concluso gli studi e si stava dedicando al praticantato. Peccato però che la sua vera passione fosse proprio la cucina. Ecco allora che scatta la voglia di iscriversi al cooking show più amato d’Italia e si presenta dai giudici con una polenta di riso con coniglio al marsala e peperoncino. Un piatto elaborato che gli vale il grembiule bianco e l’ingresso a Masterchef. Durante la trasmissione non si tira mai indietro: Guido fa piatti pazzeschi e gli altri concorrenti lo temono tantissimo. Eppure non è lui a vincere Masterchef, ma Valeria Raciti.

Cosa fa oggi e dove lavora Guido?

Cosa fa oggi Guido Fejles di Masterchef Italia 8? Sappiamo ben poco su di lui. Il suo profilo Instagram, così come quello Facebook è popolato da foto di piatti e ricette, ma non ci sono indicazioni precise sulla professione che sta svolgendo. Molto probabilmente non sta lavorando in un ristorante, ma è aperto a collaborazioni e serate da personal chef. Infatti sui sui canali social troviamo i contatti proprio per questi scopi. Sappiamo poi, grazie ad un post su Instagram, che in programma forse c’era l’apertura di un locale. Guido di Masterchef infatti ha scritto in un post: “Uno dei piatti che sarà nel menù di tarda serata del mio locale”. Era novembre 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guido Fejles (@guidofejles)

Forse i lavori sono ancora in alto mare, o forse non sono proprio cominciati per via della pandemia. Noi aspettiamo perché un ristorante di Guido di Masterchef ci farebbe molta gola!