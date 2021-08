By

Viaggi di settembre: le 10 città italiane da visitare. Dove andare e cosa vedere.

L’estate si avvia alla fine ma non la stagione dei viaggi. Ancora tanti luoghi sono da visitare e scoprire, anche e soprattutto nella nostra bella Italia.

Il mese di settembre, poi, è il momento ideale per spostarsi. Si riducono notevolmente gli affollamenti nelle città turistiche, che in tempo di pandemia è l’ideale. I prezzi scendono ma soprattutto le temperature meno calde consentono di muoversi più liberamente per visitare città, centro storici, borghi, monumenti e passeggiare all’aperto durante il giorno.

Qui vi proponiamo proprio una selezione delle città italiane più belle e ideali per una visita a fine estate. Senza più il caldo bollente e con un clima ancora buono, è piacevole per passeggiare tra i viali, le piazze salotto e i monumenti delle nostre belle città. Concludendo la giornata con un bell’aperitivo in un caffè all’aperto. Ecco dove andare.

Viaggi di settembre: 10 città italiane da visitare

Per chi deve ancora partire per le vacanze estive o ha ancora qualche giorno di ferie oppure vuole approfittare dei giorni liberi di un weekend, proponiamo una selezione di 10 città italiane bellissime e ideali da visitare nel mese di settembre.

Città d’arte, ricche di monumenti, chiese e palazzi storici, musei, caffè e ristoranti dove sedersi ancora ai tavoli all’aperto. Alcune di queste meraviglie si affacciano sul mare, per accompagnare la visita alle bellezze artistiche agli ultimi bagni e all’ultimo sole da prendere a fine stagione. Le 10 città italiane per i viaggi di settembre.

Siracusa

Siracusa con l’isola di Oritgia, cuore della città, è una destinazione ideale per settembre. Qui fa ancora abbastanza caldo in questo periodo dell’anno e si può alternare un bagno al mare con una visita al centro storico e ai suoi meravigliosi palazzi ed edifici in stile barocco. Su tutti l’imponente Cattedrale.

Bari

La basilica di San Nicola, il porto, il centro storico, i monumenti e i sapori di questa città, sono tutti degli ottimi motivi per visitare Bari. A settembre il caldo dà una tregua ed è piacevole passeggiare sul bel lungomare.

Genova

Un’altra importante città portuale ideale per i viaggi di settembre. Genova con i suoi vicoli storici, i palazzi maestosi, i ponti, le fontane è un paesaggio urbano da visitare a piedi, con la calma del viaggiatore di fine estate.

Bergamo

La città Alta di Bergamo è un capolavoro di architettura, ma anche la città Bassa è tutta da scoprire. Questo gioiello del nord che apparteneva alla Repubblica di Venezia è una meta ideale in questo periodo dell’anno.

Viterbo

La città dei Papi, ricca di storia e monumenti, Viterbo travolge per la sua ricchezza. Immersa nel verde della campagna laziale, i suoi edifici antichi e le sue ville vi riconcilieranno con il mondo.

Cagliari

Città ricca di sorprese. Non solo capoluogo e porto più importante della Sardegna. A Cagliari si mescolano tanti stili diverso, da quello mediterraneo a quello sabaudo. Imperdibile la parte alta del quartiere Castello, con la grande terrazza dei Bastioni di San Remy che offre una vista mozzafiato sulla città e sul porto..

Verona

La città di Romeo e Giulietta, Verona oltre che per i numerosi, bellissimi monumenti e le opere d’arte, si fa apprezzare anche per la vivacità della vita mondana. Al calar della sera Piazza delle Erbe si anima con i bar e i locali pieni di gente per l’ora dell’aperitivo. A settembre, quando è meno caldo e ci sono meno turisti, è l’ideale.

Bologna

I Portici di Bologna sono Patrimonio Unesco

Benevento

Città antichissima e ricca di storia e monumenti, Benevento è una meta a torto poco considerata negli itinerari turistici mainstream. Questa bellissima città saprà stupirvi con i suoi tesori e gli antichi reperti che raccontano la sua storia e i diversi popoli che l’hanno abitata. La città è stata inserita nel sito Unesco Longobardi in Italia: i luoghi del potere.

Siena

La ricca città toscana di Siena, patria di antiche contrade che si sfidano nella corsa del Palio, di storici banchieri, purtroppo oggi con gravi problemi, è un capolavoro dell’arte e dell’architettura medievale. Inevitabile innamorarsene perdutamente dalla prima volta che la si visita. A settembre, quando la canicola è sparita, si passeggia con piacere tra le piazze, le viuzze, le chiese e i palazzi di questa splendida città.

