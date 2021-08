Su un’isola della Scozia si cerca un dirigente scolastico per un istituto a cui sono iscritti solo 3 alunni: tutte le informazioni per diventare preside della scuola dell’isola

Il silenzio di un’isola poco abitata, un paesaggio meraviglioso e uno stipendio da favola. Non male, vero? L‘offerta di lavoro lanciata dal comune di un’isola della Scozia è molto allettante. Se siete aspiranti presidi o già lo siete, questo potrebbe essere ciò che fa per voi. A due condizioni: dovete essere pronti a trasferirvi subito in Scozia, e dovete essere grandi amanti della tranquillità.

Diventare dirigente scolastico su un’isola sperduta

In Scozia c’è un’isola che conta solo 60 abitanti, e la cui scuola ha come iscritti solo tre bambini. Ora sono alla ricerca di un preside, disposto a trasferirsi sulla remota isola di Fair Isle, parte delle Isole Shetland.

Il lavoro dovrebbe essere estremamente tranquillo, dal momento che i problemi che possono dare 3 soli alunni sono molto relativi, perciò è perfetto per chi cerca un ambiente di quiete anche sul lavoro.

Tra l’altro, l’offerta di lavoro è resa ancora più allettante dallo stipendio previsto: circa 66 mila euro all’anno per una media di 35 ore di lavoro a settimana. In aggiunta, saranno coperte anche le spese di viaggio. Cosa chiedere di più?

La slow life su un’isola sperduta

Al di là del lavoro, i vantaggi di vivere su un’isola sperduta sono molto numerosi. Si ha la possibilità, infatti, di riscoprire un ritmo di vita lento, che soprattutto nelle grandi metropoli stiamo lentamente abbandonando.

Avere meno chiasso intorno e magari meno impegni consente di ritagliarsi più tempo di qualità per se stessi, di godere delle piccole cose, di coltivare le proprie passioni e di sentire il cuore più leggero.

Se avete deciso di tentare un’esperienza di questo tipo, non perdete questa occasione unica: c’è tempo per candidarsi solo fino al 29 agosto! Per avere più info e inviare la vostra candidatura non dovete che aprire questo link.

Lasciatevi allettare dalla prospettiva di un cambiamento di vita radicale diventando dirigenti scolastici su un’isola sperduta, e non abbiate paura di dare una svolta alla vostra vita se ne sentite la necessità.