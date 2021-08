Quali sono i posti migliori dove andare a vivere da single e per quali motivi

Che vi siate lasciati da poco tempo, che abbiate deciso di evitare la vita di coppia come la peste oppure aspettiate il grande amore, insomma se siete single ci sono dei Paesi migliori dove vivere.

Essere single per alcuni può essere una condizione piacevole e irrinunciabile, per altri insostenibile. In ogni caso ci sono dei luoghi al mondo in cui questa condizione non vi peserà e anzi vi sentirete a vostro agio.

I 3 posti migliori dove vivere da single

Siete persone pacate, che ricercano il silenzio e la tranquillità oppure persone più festaiole, per cui essere single significa fare festa ogni sera e non smettere mai di divertirsi e conoscere gente nuova? C’è un Paese migliore dove poter vivere la vostra condizione di single.

Tra le mete che vi proponiamo troverete alternative per tutti i gusti, per chi deve dimenticare un amore e per chi ne vuole trovare un altro. L’importante, quando si sta da soli, è imparare ad amarsi, a convivere con se stessi e a non cercare in modo spasmodico la compagnia altrui.

Ecco allora dove andare a ricercare il proprio equilibrio interiore, la propria serenità e il proprio amor proprio. I 3 paesi migliori dove vivere da single.

Spagna

Costa Rica

Panama

Spagna, movida e relax

Ideale soprattutto per chi esce da una relazione ed è alla ricerca di un po’ di sana vida loca, la Spagna non deluderà le vostre aspettative. Con la sua movida che, soprattutto a Ibiza e nelle grandi città, va avanti fino a mattina e l’allegria travolgente dei suoi abitanti, sarà praticamente impossibile sentirsi soli. Oltre a questo, poi, la Spagna ha da offrire anche zone di mare estremamente tranquille, perciò se dopo giorni di festa volete stare un po’ per conto vostro non avrete difficoltà a trovare il modo.

Costa Rica, uno dei paesi più felici del mondo

A lungo classificata come Paese della Felicità e famosa per offrire uno stile di vita di cui tanto si può dire ma non che sia triste, la Costa Rica è la meta ideale sia per chi sente la necessità di tirarsi su il morale dopo un periodo di desolazione, sia per chi semplicemente ama la leggerezza (che, come dice Calvino, non è superficialità) e cerca di circondarsi di persone positive. E poi, basta cercare su Google il nome della nazione e sfogliare qualche foto per capire immediatamente cosa renda questo luogo il posto perfetto per trasferirsi. Ideale per single e non!

Panama, tutto quello di cui avete bisogno

Classificato da Esquire come posto ideale per la vita da single, Panama è la location perfetta per godersi la vita avendo vicino a sé tutto quello che si desidera. Con le sue spiagge mozzafiato, il suo centro storico ricchissimo di offerte culturali e una movida che non ha nulla da invidiare agli altri paesi, Panama sembra essere il paese dei sogni per chi desidera e ama stare da solo.

Che scegliate queste mete o che ne scegliate delle altre per trasferirvi e iniziare una nuova vita, ricordatevi che la cosa più importante è che vi sentiate sereni, che siate in armonia con l’ambiente intorno a voi e che incontriate persone che vi regalano serenità.

Questo vale sia per le coppie che per le persone single, ma se siete da soli è ancora più importante che amiate voi stessi e che vi alziate con il sorriso carichi per iniziare una nuova bellissima giornata. Ed è più facile che ciò accada nei Paesi perfetti per i single.