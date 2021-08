La data di riapertura della scuola, le date delle vacanze, i giorni festivi e i ponti. Il calendario scolastico 2021/22

Finalmente si riaprono i portoni delle scuole. Da settembre gli alunni torneranno in classe seppur con tutte le problematiche relative a mascherine e distanziamento. Si torna dunque finalmente in presenza. Ma quando comincia la scuola? E insieme alla data di inizio ragazzi e genitori si chiedono pure qual è a data di fine e le date delle prossime vacanze. Ecco dunque il calendario scolastico 2021/22 con tutte le festività e i ponti.

Calendario scolastico 2021/22 per ogni regione

L’organizzazione dell’anno scolastico, di quando suona la prima e l’ultima campanella, è un’affare di competenza regionale. Ogni regione dunque decide le date di inizio e fine scuola. Inoltre i singoli istituti hanno una certa ulteriore autonomia nel rispetto dei 200 giorni di lezione annuali.

I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti di Bolzano il 6 settembre, gli ultimi a rientrare in classe i ragazzi della Calabria e della Puglia il 20 settembre 2021.

Per quanto riguarda ponti e vacanze quest’anno non sarà troppo generoso. Dopo il ponte del 2 novembre che secondo il calendario scolastico diverse regioni concederanno, arrivano le vacanze di Natale. Poi bisognerà tener duro fino a Pasqua che sarà ad aprile. Qualche regione potrà però godere di qualche giorno di pausa per il carnevale. Poi i ponti del 25 aprile e del 2 giugno fino all’ultima campanella dell’anno che sarà quasi per tutti l’8 giugno 2022.

Per i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità la prima prova scritta sarà il 22 giugno 2022.

Le date di inizio e fine scuola e di vacanza

Ecco il calendario scolastico 2021/22: le date di inizio e fine della scuola di ogni regione i giorni di vacanza.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO : 6 settembre 2021- 16 giugno 2022.

Ponte di Ognissanti: dal 2 al 6 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: dal 1 al 6 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Ponte della Repubblica: dal 2 al 6 giugno 2022

: 6 settembre 2021- 16 giugno 2022. Ponte di Ognissanti: dal 2 al 6 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: dal 1 al 6 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 Ponte della Repubblica: dal 2 al 6 giugno 2022 ABRUZZO: 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

13 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 BASILICATA : 13 settembre 2021- 8 giugno 2022

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 13 settembre 2021- 8 giugno 2022 Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 CALABRIA : 20 settembre 2021- 9 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 20 settembre 2021- 9 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 CAMPANIA : 15 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022

Vacanze Carnevale: 28 febbraio – 1 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 15 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 Vacanze Carnevale: 28 febbraio – 1 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 EMILIA ROMAGNA : 13 settembre – 4 giugno

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 13 settembre – 4 giugno Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 FRIULI VENEZIA GIULIA : 16 settembre 2021 – 11 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze Carnevale: 28 febbraio al 2 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 16 settembre 2021 – 11 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze Carnevale: 28 febbraio al 2 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 LAZIO : 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 LIGURIA: 15 settembre 2021 – 10 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Ponte 2 giugno: 3 e 4 giugno

15 settembre 2021 – 10 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 Ponte 2 giugno: 3 e 4 giugno LOMBARDIA: 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 28 febbraio e 1 marzo; 4 e 5 marzo 2022 (carnevale ambrosiano)

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

13 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 28 febbraio e 1 marzo; 4 e 5 marzo 2022 (carnevale ambrosiano) Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 MARCHE :15 settembre 2021 – 4 giugno 2022

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

:15 settembre 2021 – 4 giugno 2022 Ponte Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 MOLISE : 15 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 2 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 15 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 2 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 PIEMONTE: 13 settembre – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 26 febbraio – 1 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

13 settembre – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 26 febbraio – 1 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 PUGLIA : 20 settembre 2021 – 9 giugno 2022

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 20 settembre 2021 – 9 giugno 2022 Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 SARDEGNA: 14 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 1 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Festa regionale: 28 aprile 2022

14 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 1 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 Festa regionale: 28 aprile 2022 SICILIA : 16 settembre 2021 – 10 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 16 settembre 2021 – 10 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 TOSCANA: 15 settembre 2021 – 10 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

15 settembre 2021 – 10 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 TRENTINO ALTO ADIGE: 13 settembre 2021 – 10 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 28 febbraio – 1 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

13 settembre 2021 – 10 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 28 febbraio – 1 marzo 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 UMBRIA : 13 settembre 2021 – 9 giugno 2022

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 13 settembre 2021 – 9 giugno 2022 Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2021 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 VALLE D’AOSTA : 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Festa regionale: 22 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 28 febbraio- 1 marzo

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

: 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 Festa regionale: 22 gennaio 2022 Vacanze di Carnevale: 28 febbraio- 1 marzo Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022 VENETO: 13 settembre (primarie e medie) 16 settembre (superiori) 2021 – 8 giugno 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Calendario scolastico: feste nazionali e giorni di vacanza

Al di là della autonomie regionali tutte le scuole in Italia saranno chiuse in occasione delle festività nazionali. In base al giorno della settimana in cui capitano è possibile fare ponte, ferie e scuola permettendo.

Le feste nazionali sono:

1 novembre Tutti Santi nel 2021 cade di lunedì

8 dicembre Immacolata concezione, 2021 è un mercoledì

25 dicembre Natale, cade quest’anno di sabato

26 dicembre Santo Stefano nel 2021 è una domenica

1 gennaio Capodanno nel 2022 è sabato

6 gennaio Epifania cade di giovedì

17 aprile Pasqua nel 2022 è ovviamente di domenica

18 aprile Lunedì dell’Angelo;

25 aprile Festa della Liberazione è un lunedì

1 maggio Festa del Lavoro cade di domenica

2 giugno Festa nazionale della Repubblica nel 2022 è un giovedì

Le vacanze di Natale 2021 iniziano dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, con ritorno in classe fissato per venerdì 7 gennaio. Le vacanze di Pasqua invece andranno dal 14 al 19 aprile. In alcune regioni ci saranno anche le Vacanze di Carnevale fra fine febbraio e inizio marzo 2022.

Il Calendario scolastico 2021/22 è pronto, così a breve suonerà la campanella. Per un anno scolastico si spera di sola ed esclusiva presenza.