Dal 2023 arriva la possibilità di prenotare una cabina in un dirigibile per andare al Polo Nord: ecco in cosa consiste questa opportunità di vacanza al Polo Nord

Per chi desidera (e se lo può permettere) a breve si potrà prenotare una vacanza davvero, davvero insolita. Non si tratta dei viaggi nello spazio, che ormai vanno quasi di moda. Si tratta di andare in vacanza in dirigibile fino al Polo Nord. A proporlo è la compagnia svedese Ocean Sky Cruises, che darà avvio a questo tipo di viaggi dal 2023 o, al massimo, dall’anno successivo.

In dirigibile in vacanza al Polo Nord

A bordo del dirigibile ci sarà spazio per 16 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, tra cui uno chef. Al Polo Nord, infatti, è prevista una sosta di circa 6 ore con tanto di pic-nic, a base di cibo di alta cuisine.

Il mezzo partirà dall’arcipelago delle Svalbard in Norvegia: si tratta dello stesso posto da cui, nel 1926, partì anche il dirigibile Norge, il primo a sorvolare, dopo vari tentativi compiuti negli anni precedenti, il Polo Nord. Il viaggio sarà silenzioso e durerà all’incirca 15 ore, prevalentemente in notturna, per poi atterrare, fare sosta e tornare indietro.

Qual è l’impatto ambientale di andare in vacanza al Polo Nord?

L’Airlander 10, ovvero il velivolo a bordo del quale si partirà per il Polo Nord, funzionerà prevalentemente ad elio. Questo lo rende relativamente sostenibile: infatti, il dirigibile consumerà fino al 75% in meno di anidride carbonica. Il carico che può sopportare questo dirigibile, inoltre, è pari a quello di alcuni aerei di linea, ma, stando a quanto dichiarato dall’imprenditore svedese Carl-Oscar Lawaczeck alla Cnn, è in grado di impiegare una quantità di energia nettamente inferiore.

Il viaggio sarà ovviamente più lento che con un normale aereo di linea, ma siamo sicuri che chi lo sceglierà non avrà fretta di arrivare.

Anzi viaggiare in dirigibile offre la possibilità di godersi la vista di flora e fauna di questa zona ancora in buona parte incontaminata. Gli interni del mezzo, inoltre, sono lussuosi, e i materiali pregiati, perciò sarà un piacere anche solo stare a bordo e godersi il panorama mozzafiato.

Quanto costa una vacanza in dirigibile al Polo Nord

L’avrete già intuito: un viaggio in dirigibile al Polo Nord non è una scelta economica. Il prezzo per una vacanza di questo tipo è infatti di 233 mila dollari per una cabina per due persone. Tuttavia, chissà che in futuro, se viaggi di questo tipo diventeranno più comuni, i prezzi saranno più accessibili per tutti quanti.

Curiosi di provare un’esperienza simile? Noi tantissimo, nonostante bisognerà aspettare un po’ di tempo prima che questo viaggio sia accessibile a tutti (e i prezzi scendano). Intanto, restiamo in attesa del racconto dei primi che partiranno, e sogniamo anche noi di andare in dirigibile al Polo Nord.