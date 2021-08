By

Avete sempre sognato di dormire sull’acqua? In Belgio si può grazie a uno speciale campeggio costruito proprio su un lago, con delle tende raggiungibili solo in canoa. Un’esperienza unica, che solo i più avventurosi potranno fare. Vediamo insieme dove si trova e di che cosa si tratta.

Se avete voglia di una vacanza molto particolare che vi permetterà di dormire direttamente sull’acqua, il Vlotkamp in Belgio è quello che fa per voi.

Si tratta di una particolare tipologia di campeggio, una vera e propria fuga soprattutto in questo periodo complicato dovuto al Covid-19. Vediamo dove si trova e che cos’è esattamente questa nuova e unica esperienza di vacanza.

Il campeggio sull’acqua in Belgio, dove si trova e che cos’è

Il “Vlotkamp”, che letteralmente si traduce in campeggio in zattera, è un campeggio floating realizzato da Tobias Knockaert e Kika Merlin su un lago nelle Fiandre, in Belgio. I due avevano già inventato il camping sugli alberi, chiamato “Boomkamp” che ha avuto un riscontro molto positivo e così hanno pensato di inventare un’altra tipologia di campeggio, stavolta sull’acqua.

Il progetto prevede 8 gommoni con tende, accessibili solo in canoa, che si trovano nel mezzo di un lago nel piccolo comune belga di Zuienkerke e creano una struttura mai vista prima. Ogni zattera è composta da cinque moduli galleggianti, dotati di vecchi barili vuoti e pneumatici per evitare possibili collisioni con canoe o altri ostacoli. Inoltre, ogni piccola abitazione è ancorata ad un solo angolo, consentendo alla struttura di muoversi in linea con il vento e di avere sempre l’ingresso sul lato opposto rispetto a dove entra l’aria.

Sopra la struttura che funge da base c’è una tenda chiamata “sibley” che ospita un materasso matrimoniale king-size circolare, pensato apposta per dare agli ospiti tutte le comodità. Per i momenti di relax e per vivere appieno l’esperienza, i gommoni Vlotkamp sono dotati anche di un tavolo e due sedie da esterno, per godersi una cena o un pranzo circondati completamente dall’acqua.

Naturalmente ci sono anche dei bar e ristoranti in riva al lago, per permettere a tutti gli ospiti di avere un punto d’appoggio anche a terra, oltre che una toilette con docce e lavandini per la comodità si tutti.

Insomma, un’esperienza davvero unica, mai vista prima, che solo i più impavidi e inclini all’adattamento potranno fare.

Zuienkerke e Bruges, cosa vedere

Il campeggio sull’acqua si trova vicino alla località di Zuienkerke, molto vicino a Bruges, una della città più affascinanti del Belgio.

Bruges è una città stupenda con strade medievali, sicuramente una delle più romantiche d’Europa. Qui ci sono tanti luoghi meravigliosi dove passeggiare e anche piena di ristorantini dove assaggiare la cucina locale. Il centro storico di Bruges sembra davvero uscito da una fiaba e di notte, quando gli edifici sono illuminati, passeggiare lungo i canali fa sembrare di essere proprio in un sogno.

Da non perdere assolutamente la Piazza del Mercato, che può essere considerata la piazza principale della città, dove ci sono palazzi realizzati con mattoni tutti colorati e dove si trovano anche il Palazzo di Giustizia, il Museo Historium e soprattutto la favolosa Torre Campanaria.

Anche Piazza Burg è molto bella, dove ci sono diversi edifici emblematici, come il municipio, il Burgse Vrije e la bellissima Basilica del Santo Sangue. Inoltre, da fare sono le gite sui canali, con apposite barche dalle quali godere di un punto di vista diverso sulla città.