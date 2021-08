Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia, oggi ha un ristorante? Ecco cosa fa ora e dove mangiare i suoi piatti.

Erica Liverani è stata sicuramente una delle concorrenti più agguerrite e apprezzate di Masterchef.Forse nessuno avrebbe puntato sulla sua vittoria, ma passo dopo passo, un piatto dopo l’altro, una Mistery Box dopo l’altra la Liverani si è trasformata da fisioterapista in cuoca Oggi ha coronato il suo sogno rendendo la sua passione per la cucina in un lavoro. Ha un ristorante tutto suo? No, Enrica ha puntato la sua carriera sul cibo, ma non nelle cucine stellate.

Erica Liverani ha aperto una sua gastronomia

In svariate interviste Erica Liverani aveva specificato e ricordato che, alla fine, Masterchef è una cara per cuochi amatoriali. Quando si esce dal cooking show bisogna lavorare ancora tantissimo e soprattutto studiare. Difficilmente qualcuno è pronto per tuffarsi in una cucina stellata!

E così, nonostante gli approfondimenti e le specializzazioni, Erica di Masterchef 5, vincitrice, ha raccolto tutta la sua umiltà e ha realizzato il suo sogno: un gastronomia a due passi dal centro di Ravenna.

L’intervista a erica liverani dopo la vittoria a masterchef

Dove si trova la gastronomia di Erica di Masterchef

La gastronomia dove lavora Erica Liverani insieme alle sorelle si chiama Raflò. È il soprannome che ha la sua famiglia e visto che il locale è praticamente a gestione familiare era giusto onorare casa in questo modo speciale!

Guardando sul profilo Instagram ufficiale del locale di Erica di Masterchef 5 viene l’acquolina in bocca. Soprattutto per quanto riguarda i dolci. La Liverani li adora e ha spiegato che le piace molto farli perché le danno un bel senso di felicità!

