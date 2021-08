By

È difficile dimenticarsi di Antonino Bucolo, ex concorrente di Masterchef Italia 7. Solo che oggi non è solo uno chef: è una star di TikTok.

Quando i concorrenti di Masterchef escono dal programma ci aspettiamo sempre che si tuffino nel mondo della cucina. E così fanno tutti. O quasi. C’è anche chi dopo la partecipazione al cooking show ha deciso di vivere di cucina, ma in modo particolare. Ossia diventando star di TikTok. Stiamo parlando di Antonino Bucolo di Masterchef 7, ex macellaio, adorato dai suoi compagni di avventura e spinto dai giudici a fare sempre meglio. Oggi Antonino continua a cucinare, ma in modo particolare e diventando una star di TikTok con un account seguito da oltre 2milioni di fan.

Antonino a Masterchef 7: il sogno di un ristorante

Siciliano e con quell’espressione tra il tenero e lo svampito, Antonino di Masterchef era un semplice macellaio di 36 anni quando è entrato nel programma. Classe 1980 Bucolo ha sempre sognato di fare il cuoco già da quando era piccolo. Così, durante il servizio militare sull’Amerigo Vespucci si è occupato dalla cucina con ottimi risultati, nonostante sia un autodidatta. Finita la partecipazione a Masterchef 7, che ha visto il trionfo di Simone Scipioni, Antonino Bucolo aveva il sogno di aprire un ristorante.



Cosa fa Antonino oggi? È una star di TikTok

Ma cosa fa oggi? Antonino Bucolo è una star di TikTok tanto da definirsi proprio un creator di questa piattaforma social. Guardando i contenuti che pubblica vediamo che ci sono alcuni particolari video relativi al mondo della cucina fatti da lui, ma tantissimi altri sono ricondivisi da altri profili. Se volete vedere veramente dei piatti cucinati da Antonino di Masterchef, meglio andare su Instagram. Qui troverete qualche piatto nettamente più interessante da cui prendere spunto e anche qualche ingrediente particolare tutto da scoprire.

Insomma, la carriera di Antonino Bucolo dopo Masterchef 7 non è certo stata una di quelle classiche intraprese dagli altri ex concorrenti. Anzi. Ma lo avevamo già capito durante il programma, quando Antonino si era mostrato in tutta la sua grinta!