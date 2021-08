Mascherine di stoffa vietate in aereo: le compagnie che non le vogliono

Due compagnie aeree hanno deciso di vietare l’utilizzo delle mascherine di stoffa a bordo dei loro aerei per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

In questi quasi 2 anni di pandemia a causa del Coronavirus o ne abbiamo viste e sentite un po’ di tutti i colori. Soprattutto per quanto riguarda le mascherine ossia i dispositivi di protezione individuale. Se nel 2020 sembrava che andasse bene tutto, anche un fazzoletto avvolto attorno al viso, ora come ora le definizioni di quali sono le mascherine veramente utili a proteggere se stessi e gli altri sono nettamente più chiare. Al punto tale che quelle di stoffa non vanno più bene per andare in aereo per alcune compagnie.

Quali sono le differenze tra le varie mascherine in commercio?

Abbiamo chiarito che le mascherine chirurgiche vanno usate per un massimo di 8 ore e proteggono essenzialmente gli altri dall’emissione in delle nostre particelle di saliva o aria. Se invece vogliamo una protezione maggiore dobbiamo utilizzare le mascherine ffp2 che proteggono sia se stessi che gli altri. Se vogliamo una protezione blanda ma comunque efficace, ma senza il bollino di presidio medico chirurgico, ci sono le mascherine di stoffa. Mascherine che, se non rispettano gli standard n95, non possono essere indossate per salire a bordo di alcune compagnie aeree.

Lufthansa e Finnair vietano le mascherine di stoffa

La decisione è stata presa in un primo momento dalla compagnia aerea Lufthansa e, a oggi, sappiamo che la stessa decisione è stata presa anche da un’altra compagnia la Finnair. Chi vola quindi con questa compagnia finlandese oggi potrà farlo soltanto se indossa le mascherine chirurgiche oppure la ffp2 o ffp3 a patto che siano prive di valvole. Chiaramente resta l’obbligatorietà di indossare la mascherina per tutta la durata del volo, igienizzarsi le mani e rispettare le distanze di sicurezza.

Questa decisione di vietare le mascherine di stoffa arriva in un momento storico molto particolare. Abbiamo ricominciato a muoversi, grazie al vaccino e al Green Pass, ma la Variante Delta resta in agguato e fa paura. Per questo non è arrivato il giorno di “mollare l’ancora” e lasciarsi andare ad un ritorno totale alla vita di prima. Anzi.