Lo spettacolare avvistamento nel Mar Ligure: ecco il capodoglio bianco! Forse è Sabina, l’esemplare già avvistato a giugno a Sanremo.

Un capodoglio bianco, uno spettacolo raro che richiama subito alla mente le leggendarie avventure narrate nell’emozionante libro Moby Dick. Non è un sogno, ma un avvistamento raro e particolare probabilmente di uno stesso esemplare di cetaceo “albino” avvistato alcuni anni fa e a giugno 2021 nel Mar Ligure: il capodoglio bianco Sabina. Se il cetaceo fosse lo stesso i ricercatori potrebbero raccogliere nuove informazioni e nuovi dati su questo animale. Ma per chi si è trovato davanti al grande mammifero marino resta solo ed unicamente un’emozione senza pari.

L’avvistamento al largo di Savona del cetaceo completamente bianco

Nella giornata del 19 agosto 2021 al largo delle coste di Savona, in Liguria, è comparso un soffio. Diversi turisti, che avevano preso parte ad un’escursione organizzata dal Consorzio Liguria Via Mare, hanno così aguzzato la vista e i biologi tirato fuori i binocoli per capire meglio che animale fosse. Da subito si è capito che era un capodoglio, ma quando la sagoma si è mostrata a pelo dell’acqua tutti hanno notato che c’era qualcosa di diverso. L’animale non era grigio, ma bianco.

Il capodoglio potrebbe essere “Sabina”

Un capodoglio bianco, incredibile e bellissimo, ma non una novità. Il 3 giugno durante un’escursione del team Cetacean Sanctuary Project dell’Istituto Tethys un capodoglio bianco era stato avvistato proprio in Liguria, questa volta però al largo di Sanremo. Dopo attente analisi e ricerche si è capito che quell’esemplare albino era una vecchia conoscenza dell’istituto perché era stato già avvistato nel 2017 in compagnia di un cucciolo e questo ha fatto capire ai ricercatori che il capodoglio bianco era una femmina. Da qui il nome Sabina.



Ora non sappiamo con certezza se il capodoglio bianco avvistato a Savona sia sempre l’esemplare Sabina, ma le probabilità sono piuttosto elevate. Lo spettacolo è stato magnifico in ogni caso: il capodoglio è rimasto in superficie abbastanza a lungo per farsi ammirare dai passeggeri dell’imbarcazione che sono tornati poi a terra con un bagaglio arricchito da questa esperienza unica e speciale.