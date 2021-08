Gli ostelli con la spa più belli del mondo per una vacanza low cost

Un viaggio economico in ostello può anche essere sinonimo di relax e benessere grazie a queste strutture low cost, ma dotati di spa!

Alloggiare in un ostello con una spa non è un sogno, ma una soluzione alternativa economica di lusso. Sembrano due concetti che non possono stare insieme nella stessa frase, ma non è così. Esistono infatti delle soluzioni super interessanti proposte da Hostelworld che trasformano le spa e i centri benessere, un tempo esclusiva di lusso degli hotel a cinque stelle, in qualcosa di reale e alla portata di tutti.

Molti degli ostelli proposti qui sono infatti dotati di centri benessere dove si possono effettuare massaggi, sessioni di yoga, trattamenti estetici e altre splendide opzioni per regalarsi un po’ di coccole!

Quali sono gli ostelli con la spa?

Scopriamo allora insieme quali sono queste soluzioni di alloggio economiche ma di classe ossia gli ostelli nel mondo dotati anche di spa dove rilassarsi!

Ostinatto Hostel . Voliamo in Argentina, precisamente a Buenos Aires dove troviamo questo ostello, situato nel quartiere vivace e colorato di San Telmo vicino a Plaza de Mayo e Puerto Madero, dotato non solo di spa. Oltre al relax di sauna, idromassaggio e bagno turco offre anche lezioni di yoga, tai-chi e tango.

. Voliamo in Argentina, precisamente a dove troviamo questo ostello, situato nel quartiere vivace e colorato di San Telmo vicino a Plaza de Mayo e Puerto Madero, dotato non solo di spa. Oltre al relax di sauna, idromassaggio e bagno turco offre anche lezioni di yoga, tai-chi e tango. Caveland Hostel Santorini . In Grecia, precisamente a Santorini troviamo questo ostello con delle camere pazzesche oltre che una spa e una piscina meravigliosa. Costruito in una cantina del 1700 le camere sono bianchissime in perfetto stile greco con una zona piscina tra gli alberi di arancio e sulla terrazza panoramica potrete anche fare delle lezioni di yoga.

. In Grecia, precisamente a Santorini troviamo questo ostello con delle camere pazzesche oltre che una spa e una piscina meravigliosa. Costruito in una cantina del 1700 le camere sono bianchissime in perfetto stile greco con una zona piscina tra gli alberi di arancio e sulla terrazza panoramica potrete anche fare delle lezioni di yoga. Riad Karmela. L’ultima spa in un ostello che vi proponiamo si trova nel cuore della spledida città di Marrakesh, nella medina vecchia, a pochi passi dalla piazza Djemaa El Fnaa. Se già di per sé la location è pazzesca, l’ostello Riad Karmela è speciale perché è dotato di hammam, piscina e vasche idromassaggio.

Ecco allora quali sono le straordinarie strutture dal costo piuttosto contenuto, trattandosi di ostelli, ma che offrono ai visitatori la possibilità di un relax a cinque stelle con spa, trattamenti di bellezza e tutto il benessere che si desidera in vacanza.