Luna Blu, torna lo spettacolo nei cieli: data, orario e come vederla al meglio

Torna la meravigliosa Luna Blu di agosto. Uno spettacolo che animerà la notte con la comparsa anche d Giove e Saturno.

Abbiamo appena finito di riempirci occhi e cuore con lo spettacolo delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo che già dobbiamo prepararci ad un altro show celeste: la Luna Blu.

Ormai abbiamo imparato a saperlo, la luna non sarà veramente blu, ma si tratterà di una spettacolare luna piena circondata da stelle e pianeti particolarmente visibili anche a occhio nudo. Una particolare condizione astrale che avviene ogni 3 o 5 anni. Scopriamo allora quando ci sarà la Luna Blu, quale sarà l’orario migliore per osservare questo fenomeno e come fare per vederla benissimo.

Quando vedere la Luna Blu? La data e il perché di questo nome

Come prima cosa sappiate che la Luna Blu si vedrà il 22 agosto. È questa la data da segnarsi sul calendario per non perdersi lo spettacolo nel cielo d’Italia, ma non pensate di vedere il nostro satellite veramente colorato di blu. Come abbiamo infatti imparato negli anni, il nome deriva dal detto inglese “Once in a Blue Moon” che sta ad indicare una cosa che accade molto raramente. Ecco perché questa particolare condizione astrologica della terza luna piena in una stagione che ne ha invece quattro, viene denominata Luna Blu.

Ma non solo, un’altra spiegazione del perché si chiama così è che veniva indicata anche con il termine Belewe, ossia traditore. Questo perché la terza luna piena, a cui ne segue una quarta, è traditrice. Fa pensare che il mese e la stagione siano finite e invece non è così.

Cosa vedremo nel cielo?

Ma cosa vedremo di preciso la notte del 22 agosto? La luna sarà piena e particolarmente visibile, ma non solo. Accanto a lei ci sarà una vera e propria sfilata di pianeti: Saturno e Giove saranno in particolar modo visibili regalando uno spettacolo speciale.

A che ora e dove osservare la Luna Blu?

Il momento migliore per osservare la Blue Moon sarà intorno alle 22. Questo è l’orario perfetto per godere dello spettacolo della luna, ma anche dei pianeti che inizieranno a farsi vedere nel cielo.

Ricordate poi che i posti migliori dove osservare la meraviglia della volta celeste sono sempre quelli meno luminosi e meno tormentati dall’inquinamento luminoso. Via libera a spiagge, moli, colline e spiazzi tranquilli nell’entroterra.