Dove andare a vedere i tramonti sul mare più belli d’Italia. Quali sono le località dove ammirare uno spettacolo meraviglioso

I tramonti sul mare sono con tutta probabilità la cosa più romantica al mondo. È anche il classico finale da film: i colori del cielo in contrasto col mare aprono il cuore di chiunque li guardi, e sembrano essere la cura, almeno temporanea, contro ogni male.

Tuttavia, va detto che ci sono tramonti e tramonti. Per godersi quelli migliori bisogna sapere i posti esatti dove andare. I tramonti sul mare più belli d’Italia si vedono infatti in determinati luoghi.

Per quanto un tramonto sul mare sia sempre suggestivo, ci sono dei luoghi in cui il paesaggio circostante, i colori, i particolari riflessi creano qualcosa di unico che lascia stupefatti. Ecco dunque dove andare in Italia per vedere i tramonti più belli.

Dove andare per vedere i tramonti sul mare più belli d’Italia

Dal Nord Italia fino alla Sicilia, numerosi sono i punti strategici da cui vedere un tramonto da sogno. Armatevi di macchina fotografica, se l’avete della vostra dolce metà e magari pure di una chitarra per accompagnare il momento perché questi sono i 5 tramonti sul mare più belli d’Italia.

Noi di Viagginews.com abbiamo selezionato per voi i 5 posti migliori da cui vedere il tramonto sul mare. Ecco dunque quali sono le nostre scelte, e cosa le rende tanto speciali.

Stromboli, Sicilia

Polignano a Mare, Puglia

Orbetello, Toscana

Saline di Trapani, Sicilia

Riomaggiore, Liguria

Stromboli, il sole ingoiato dal vulcano

Non solo il tramonto sul mare, ma addirittura il sole ingoiato direttamente dal cratere del vulcano. Il tramonto sullo Stromboli, isola delle Eolie, è tanto unico da essere stato proposto da un comitato nato ad hoc, il Calabria Network Mediterraneo, come Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

In molti considerano questo il tramonto sul mare più bello d’Italia. Ed indubbiamente è un tramonto unico al mondo. A renderlo speciale sono anche i colori intensissimi. La sabbia nera crea riflessi particolari, così l’acqua che in questa zona ha varie colorazioni.

Per vedere questo spettacolo naturale ci si può posizionare in vari punti, come la Costa degli dei, Pizzo Calabro a Zambrone o Tropea. A voi la scelta.

Polignano, la città sospesa

Bellissima di giorno, al tramonto Polignano a Mare borgo caratteristico della Puglia in provincia di Bari, diventa veramente un posto magico. Il sole che tramonta sul paesino, infatti, tinge il cielo di colori degni di un acquerello, e visti nell’insieme con i colori del mare fanno sembrare la cittadina sospesa a mezz’aria.

Le sue falesie bianche a picco sul mare, inoltre, le danno quel tocco fiabesco che rende lo spettacolo impossibile da trovare altrove. Per non parlare dei riflessi sull’acqua. Un punto di osservazione privilegiato è dal mare, da una barca che fa il giro della costa, oppure da una delle terrazze panoramiche del paesino.

Orbetello, il tramonto romantico e malinconico

Per chi ama i tramonti non solo romantici, ma anche un pochino malinconici, Orbetello è davvero una chicca: qui il tramonto sul mare è infatti caratterizzato dalla presenza di un mulino solitario, che diventa all’improvviso protagonista della scena.

L’oasi che circonda questa vista, poi, è davvero caratteristica, con le sue braccia che chiudono verso il promontorio dell’Argentario. Un luogo ricchissimo di flora e fauna, con le caratteristiche spiagge della Giannella e della Feniglia, da visitare anche attraverso i sentieri escursionistici.

Potrete vedere centinaia di specie diverse di uccelli migratori e stanziali in questa laguna, tra cui il fenicottero rosa. Se passate dalla Toscana, una serata qui è davvero un must.

Saline di Trapani, il suono del mare e il canto degli uccelli

Lasciatevi cullare dal suono dell’acqua e degli uccelli che abitano il luogo e abbandonate lo sguardo ai colori che vi si parano davanti. Il tramonto, in questo angolo di Sicilia, genera un gioco di contrasti più unico che raro, tanto che vengono organizzati anche vari tour con il fine proprio di vedere il tramonto da qui.

L’acqua delle saline in alcuni punti ha una particolare colazione rossastra, dovuta alla presenza di una micro-alga, e i con il tramonto diventa una tavolozza di colori. Riflessi rosa, viola, rosso intenso e il bianco giallo dei cumuli di sale. Una meraviglia!

Trapani offre dei luoghi incantevoli, spiagge da sogno come San Vito Lo Capo e una natura rigogliosa. Alle Saline di Trapani potrete non solo vedere un tramonto spettacolare, ma anche vedere i fenicotteri rosa. Ci troviamo infatti all’interno della Riserva del WWF un luogo incantato dove vedere un tramonto da sogno.

Riomaggiore, le case infuocate

Non solo il cielo e il mare si colorano delle sfumature del tramonto, ma persino le case: quello che potete vedere a Riomaggiore potete vederlo in pochi altri posti, in Italia e nel mondo. Tanti sono i luoghi per vedere il tramonto alle Cinque Terre, ma questo è senz’altro il migliore.

I riflessi del sole sul mare e sulle pareti delle case di questo borgo della Riviera di Levante in Liguria rendono lo spettacolo del tramonto davvero spettacolare.

Che siate degli inguaribili romantici, che vogliate fare una sorpresa a chi amate, che desideriate trascorrere una serata in compagnia o che abbiate dei dubbi che pensate che solo la pace dei sensi al tramonto può chiarire, allora non esitate: scegliete una delle mete indicate e andrete sul sicuro.

Il sole e il mare creano sempre qualcosa di unico e in Italia, grazie alla sua particolare posizione geografica, potrete anche assistere alle albe sul mare. Insomma, potrete fare una vacanza a rincorrere il sole.

Caricate le macchine fotografiche e preparate gli occhi ad accogliere un’ondata di bellezza che vi riempirà di pura serenità e vi farà sentire completamente in armonia col cosmo. I tramonti sul mare più belli d’Italia sono una meraviglia da non perdere!