Se rientro in Italia dalla Grecia devo fare la quarantena o il tampone?

Ecco cosa fare tra tampone e quarantena quando si ritorna in Italia dopo una vacanza in Grecia

La meravigliosa Grecia con le sue incantevoli isole ha attratto anche in questa seconda estate di pandemia moltissimi turisti. E ora che per molti le vacanze finiscono è tempo di tornare a casa. Ma fra green pass e PLF prima di fare la valigia sorgono i dubbi su cosa bisogna fare e quali sono le regole per il rientro in Italia dalla Grecia. Tutto quello che c’è da sapere fra quarantena, tampone e certificati.

Quarantena o tampone dopo una vacanza in Grecia?

Se state tornando dalla Grecia o lo farete a breve, vi sarà utile sapere che per rientrare in Italia non basta presentare i documenti di identità.

È infatti richiesto di esibire anche altri due documenti, ovvero il Green Pass e il Passenger Locator Form digitale (dPLF). Se viaggiate con minori, tenete presente che questi possono essere inclusi nel vostro Passenger Locator Form.

Per quanto riguarda il Green Pass, è richiesto quello secondo le norme europee. Questo significa che non basta aver effettuato la prima dose di vaccino, ma bisogna aver completato il ciclo con la seconda da almeno 14 giorni.

Niente panico per chi non fosse ancora vaccinato e abbia il Green Pass: lo può sostituire con una copia, digitale o cartacea, del referto di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia. I bambini sotto i 6 anni non devono presentare nulla: nessun tampone per i più piccoli. Niente quarantena, dunque, per chi torna dalla Grecia, ma solo la richiesta della documentazione elencata o dell’esito del tampone.

Viaggiare Sicuri all’estero e le info sui rientri

Se volete viaggiare nel modo più sereno e tranquillo possibile, il consiglio resta quello di ottenere al più presto il vostro Green Pass.

Ricevere questo documento è più facile di quanto sembri: per ottenere quello per muoversi in Europa vale la regola già citata del completamento del ciclo di vaccino, mentre per spostarsi in Italia, se non si è contratto il Covid negli ultimi 6 mesi, basta aver fatto la prima dose da almeno 14 giorni, oppure effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti al momento in cui è richiesto il Green Pass.

Inoltre, se quando siete in vacanza presentate dei sintomi e vi viene il dubbio di aver contratto qualcosa, vi suggeriamo di fare un tampone per sicurezza vostra e degli altri, soprattutto nel caso in cui siate stati a contatto con persone anziane o vulnerabili.

Infine, non dimenticatevi che sui siti istituzionali, sia italiani che esteri, sono presenti tutte le informazioni su eventuali tamponi e quarantena da conoscere per viaggiare in totale sicurezza.

Nel caso in cui vi troviate in Grecia e dobbiate fare ritorno in Italia vi segnaliamo in particolare il sito della Farnesina e quello dell’Ambasciata italiana in Grecia. Ricordate che basta poco per rispettare le norme di sicurezza e vivere la vacanza in tranquillità senza l’ansia di sbagliare o aver dimenticato qualcosa. Organizzatevi in modo da avere i documenti richiesti e, per il resto, godetevi la vacanza.