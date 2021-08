Inaugura oggi il Fellini Museum: dove, come e quando visitarlo

Dopo un lungo anno di attesa è arrivato il giorno dell’inaugurazione del Museo di Fellini nel cuore della straordinaria città di Rimini.

Inaugura finalmente oggi, 19 agosto 2021, il Fellini Museum di Rimini nel cuore della straordinaria location della Rocca Malatestiana. L’apertura era prevista per il 2020, ma purtroppo a causa della pandemia da Coronavirus l’inaugurazione è stata rimandata. Questo grande progetto nazionale di commemorazione del grande regista, oggi finalmente apre le porte al pubblico per raccontare il genio di Fellini a 100 anni dalla sua nascita.

Cosa vedrete nel museo del regista di Amarcord

Oggi finalmente turisti e visitatori potranno ammirare questo straordinario museo diffuso con un itinerario espositivo dedicato proprio straordinario personaggio creativo e onirico che era Federico Fellini.

Si tratterà infatti di una esperienza unica, un percorso che porterà i visitatori ad esplorare l’universo dell’artista tramite i suoi film, memorabilia e filmati inediti. Il museo diffuso dedicato a Fellini vi porterà anche nel cuore di Piazza Malatesta, con tante installazione ed esposizioni legate proprio ai suoi film più famosi. Dopo questa passeggiata per le strade della città, il cuore della mostra è poi nella Rocca Malatestiana dove ci saranno tantissimi oggetti che raccontano la vita del regista e i suoi film più famosi.

Il murales di Fellini a Borgo San Giuliano

Sempre nella città, anche se non fa parte del circuito del museo diffuso di Fellini, si può visitare Borgo San Giuliano dove gli appassionati di questa registra potranno poi ammirare tantissime murales ispirati proprio ai personaggi principali dei suoi film. Fra tutti sicuramente non potete non fermarvi a contemplare il grande ritratto di Fellini in cui non si vede il volto, ma ci sono solo due elementi diventati ormai iconici, ossia la sua sciarpa e il suo cappello.



Dove e come prenotare una visita al Fellini Museum

Ricordiamo che per visitare il museo di Fellini che apre oggi, 19 agosto alle 20:30, bisogna visitare il sito di riferimento per acquistare i biglietti e si potranno anche prenotare delle visite guidate gratuite dal 20 al 22 agosto.

Siete pronti a scoprire l’universo felliniano in questo straordinario museo di Rimini?