Dove fare i tamponi rapidi in farmacia: l’elenco regione per regione

L’elenco delle farmacie aderenti al Protocollo Tamponi Rapidi per effettuare i test antigenici e ottenere il Green Pass.

Che sia per ottenere il Green Pass, oppure per controllare di non aver contratto il Covid-19, il tampone rapido è diventato uno strumento quanto mai fondamentale nella lotta al Coronavirus. Fino a qualche tempo fa le uniche strutture preposte ad effettuare questo test erano laboratori medici, ospedali e qualche farmacia, ma soprattutto nelle grandi città. Oggi invece, l’elenco delle farmacie dove fare tamponi rapidi in Italia si è allungato di molto. Vediamo allora dove viene effettuato questo test diagnostico città per città, regione per regione.

Cos’è il tampone rapido? Serve per il Green Pass?

Il tampone rapido è un test antigenico che dà un risultato praticamente immediato in merito alla positività al Coronavirus. Ci sono anche dei test fai-da-te, ma per ottenere il green pass o la certezza di non essere positivi, non bastano. Serve infatti che la procedura sia eseguita da operatori sanitari o personale sanitario preposto che si premureranno di rilasciare un documento al richiedente e comunicheranno l’esito alla Piattaforma Nazionale che rilascia i Green Pass.

L’elenco delle farmacie dove fare i tamponi rapidi

Al 15 agosto l’elenco delle farmacie dove fare i tamponi rapidi si è arricchito di molte più strutture. Per visionarlo basta cliccare qui e verrete rimandati ad un pdf stilato e condiviso dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio del Ministri. In questo elenco di farmacie aderenti al Protocollo Tamponi Rapidi troverete la regione, l’ASL di riferimento, la città, l’indirizzo completo della farmacia e la data di adesione al protocollo. Basterà quindi scegliere quella più vicina a voi per effettuare il test diagnostico rapido e ottenere la vostra Certificazione Verde.

Quanto costano i tamponi rapidi oggi?

Molte di queste farmacie, ma non tutte occorrerà chiedere informazioni prima di procedere al test, propongono i test rapidi al prezzo calmierato di 15 euro per gli over 18 e soli 8 euro per gli under 18.

In Lombardia, ad esempio, il tampone antigenico è gratuito per determinate categorie come familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD e insegnanti/personale scolastico. Chiaramente regione per regione si adotteranno magari delle facilitazioni o dei particolari sconti, ma queste informazioni verranno comunicate dalle singole amministrazioni.

Intanto però potete consultare l’elenco delle farmacie dove effettuare il tampone rapido e ottenere così la certificazione verde. Lo ricordiamo, il Green Pass si ottiene anche e soprattutto tramite la vaccinazione anti-Covid.