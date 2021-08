Il narvalo è un animale speciale e bellissimo. Viene definito unicorno del mare per via del suo lungo dente.

Il mare è un luogo meraviglioso e speciale. Qui vivono centinaia di migliaia di specie animali, da quelle più grandi a quelle più piccole, e fra loro troviamo anche il narvalo, l’unicorno del mare! I più piccoli vanno pazzi per questo cetaceo per via del lungo “corno” (che in realtà è un dente) che ricorda proprio quello dell’animale mitologico che anima i sogni e le fantasie dei bambini. Ma cos’è il narvalo, dove vive e a cosa serve il lungo corno di cui è dotato?

Cos’è il narvalo e cos’è il suo lungo dente?

Il narvalo è un cetaceo facente parte della famiglia dei monodontidi e il suo corno in realtà un dente che assomiglia nella forma ad una vite. Proprio come il corno degli unicorni che abbiamo visto nei libri per bambini.

In realtà il dente del narvalo esce dal labbro superiore e raggiunge una lunghezza di circa 2,4 – 2,7 metri ed è prerogativa quasi esclusiva degli esemplari maschi. Oltre al dente (ricordiamo che i narvali ne hanno solo 2 e uno di questi è quello lunghissimo che scambiamo per un corno) ciò che contraddistingue questo animale è la testa arrotondata e la pinna dorsale piccola che si estende per circa 70 centimetri sul dorso del cetaceo.

Dove vivono i narvali?

Dove vivono? I narvali generalmente si trovano nel Mare Artico e molto difficilmente si spostano da lì. Le zone in cui vengono avvistati maggiormente sono le acque del Canada o della Groelandia, ma per vederli nuotare bisogna avere molta pazienza. Questo animale infatti è piuttosto schivo e riservato. Inoltre si spaventano con grande facilità e quindi riuscire a godersi lo spettacolo di un narvalo che nuota vicino ad una barca è difficile, ma non impossibile.

Come avvistare i narvali nel loro habitat?

Come riporta il National Geographic, per cercare di avvistare un narvalo bisogna infatti mettere in conto che questo cetaceo nuota anche per lungo tempo sotto i ghiacciai per cercare cibo. Soprattutto halibut – di cui è ghiotto – calamari e gamberetti.

Per cercare di avvistare un narvalo quindi bisogna piazzarsi nelle zone dove il ghiaccio si apre e incontra l’acqua. Proprio questi sono i punti perfetti per l’osservazione.