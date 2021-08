Una delle librerie più belle, emozionanti e ricche di storia non solo d’Italia ma di tutto il mondo è la Libreria dell’Acqua Alta a Venezia.

Se state leggendo significa che, molto probabilmente, amate andare in vacanza e scoprire luoghi unici. Oppure siete appassionati di libri e avete sempre invidiato la biblioteca del castello di Hogwarts o quella de La Bella e la Bestia. Bene, per tutti voi sappiate che a Venezia c’è una delle librerie più straordinarie e particolari del mondo.

Si chiama Libreria dell’Acqua Alta ed è “accoccolata” in un veicolo poco affollato nei pressi di piazza San Marco. Si apre davanti ai vostri occhi una vera e propria magia ricca di quel profumo di libri, carta e meraviglia che si percepisce solo tuffandosi nella lettura di un romanzo.

Libreria dell’Acqua Alta: la storia e come è nata

La Libreria dell’Acqua Alta è sicuramente una delle attrazioni più belle di Venezia e una delle più belle del mondo. Nasce dall’idea di Luigi Frizzo nel 2004 e al suo interno potrete trovare tantissimi volumi che raccontano la storia di Venezia e non solo.

Ciò che rende questo luogo così speciale non sono solo i libri, ma anche l’arredamento realizzato proprio con i libri! Senza contare i guardiani silenziosi che qui si aggirano indisturbati: tantissimi gatti.

Per orientarvi nel file di questa libreria ci sono dei cartelli scritti a mano, dimenticatevi un catalogo online o digitale dove trovare tutti i volumi o il titolo che cercate: dovrete prendervi un po’ di tempo, rilassarvi e girovagare tra le pile di questi volumi straordinari della Libreria dell’Acqua Alta.

La famosissima scala di libri

Se poi dovesse arrivare l’acqua alta, cosa non così improbabile non preoccupatevi, c’è una via di fuga! Si tratta di una scala di libri, che vi porta direttamente all’uscita di emergenza dove troverete una gondola che vi riporterà in piazza San Marco. Ovviamente questa scala di libri e realtà un escamotage che offre la possibilità a tutti i visitatori della Libreria dell’Acqua Alta di Venezia di ammirare i canali veneziane da un punto di vista incredibile.

Venezia: dove si trova la Libreria dell’Acqua Alta

Se avete deciso che non ve la potete proprio perdere durante la vostra vacanza a Venezia sappiate che si trova in Calle lunga Santa Maria Formosa ed è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00.