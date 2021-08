Quest’isola da sogno è in vendita e costa come un appartamento in Italia

Un’isola di 20mila metri quadri è in vendita e costa come un elegante appartamento in centro città. Voi la comprereste? Ecco dove si trova e cosa sapere.

Se parliamo di acquistare un isola, tre quarti di noi si metterà a ridere esclamando: “Non sono mica Paperon De Paperoni”. Vero. Generalmente anche solo pensare di acquistare un’isola ci fa scattare istintivamente la mano al portafogli per controllare che nessuno ce lo rubi!

Comprare una porzione di terra in mezzo al mare, spesso anche di grandi dimensioni, è un’impresa da gente molto danarosa che siamo soliti vedere magari nei reality su Dmax. Non certo persone come noi. E invece questa volta c’è un’isola in vendita a soli – se così si può dire – 475mila dollari. Esattamente come un appartamento in centro in una grande città. Niente di così infattibile insomma!

L’isola in vendita si trova in Nicaragua

L’isola in questione, che si chiama Iguana Island, non è in Italia però. Si trova in Nicaragua, è un’isola vulcanica al largo di Bluefields e pare misuri circa 20mila metri quadri. Uno spettacolo naturale, ampio, ma molto selvaggio.

Ci sono spiagge bianche bellissime, ma a poca distanza anche delle foreste pluviali piuttosto “aggressive” con ovviamente animali che qui vivono liberamente. Soprattutto rettili come iguane a cui deve il nome! Compreso nel prezzo di vendita dell’isola c’è anche una casa con tre camere, due bagni, salotto, cucina, area bar e un portico. Il tutto “coronato” da una torre di guardia di 9 metri.

Perché acquistarla?

Sul sito che l’ha messa in vendita, Private Island, la descrizione è super accattivante. Viene raccontata la meraviglia del Mar dei Caraibi che lambisce il perimetro dell’isola e che è come una dolce musica che accompagna i visitatori. Si parla poi della bellezza del mare, cristallino e trasparente al punto tale da essere un vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling.

Ma perché comprarsi un’isola del genere? Così bella, ma così selvaggia? Non si sa a chi sia destinata questa offerta, ma sicuramente le potenzialità sono svariate. Si può pensare di trasformare l’isola in una sorta di residence, aggiungendo e costruendo altri appartamenti per le vacanze. Oppure l’area perfetta per un buen ritiro, dove godersi gli anni della pensione senza stress!