Come funziona, quanto dura e quanto costa fare il giro del mondo in crociera. Itinerari, prezzi e partenze

Se avete sempre sognato di fare il giro del mondo in 80 giorni, sappiate che adesso questo desiderio può diventare realtà. Come? Grazie a una crociera giro del mondo che vi permetta di circumnavigare il globo. Uno di quei viaggi da fare almeno una volta nella vita. Anche perché non è molto economico! Ecco tutto quello che c’è da sapere: come funziona, quanto dura, quanto costa, gli itinerari e quando parte la prossima nave!

Crociera giro del mondo

Se sognate di fare una vacanza che preveda il mare più cristallino, ma anche le montagne più imponenti, se volete incontrare persone appartenenti alle più svariate culture, ma soprattutto se siete persone estremamente curiose e amanti delle esperienze alternative, il giro del mondo in crociera è esattamente quello che fa per voi.

Le compagnie che organizzano questi viaggi si occuperanno di tutto: a bordo della nave avrete pensione completa, con ogni genere di intrattenimento durante i momenti di viaggio e persino con la possibilità di allenarvi durante il viaggio.

Presso le varie tappe la compagnia organizzerà delle escursioni così che non vi perdiate nulla di tutto quello che c’è da vedere. Per questo, quando prenotate, scegliete con attenzione con chi partire, soprattutto in base all’itinerario che vi ispira di più e alla crociera che prevede mete che non avete mai visitato.

Altra informazione da tenere a mente è la data di partenza. Questo tipo di viaggio non è proprio last minute e va esaurito in pochissimo tempo. Sia sul sito di Costa Crociere che di MSC Crociere sono già disponibili tutti i dettagli relativi sia alla crociera intorno al mondo che si svolgerà nel 2022 che a quella che si svolgerà nel 2023.

Di solito ogni compagnia prevede una crociera all’anno, che comincia all’inizio di gennaio, perciò se desiderate partire ricordatevi di prenotare con un buon anticipo.

Itinerari crociera intorno al mondo

Se avete deciso di fare una crociera giro del mondo sappiate che ci sono diversi itinerari. Alcune compagnie passano per l’America Centrale, altre toccano quella meridionale, c’è chi si spinge fino in Australia e chi invece tocca il Giappone.

Ciascuna di queste crociere prevede un itinerario con mete ed escursioni differenti, e non tutte le navi seguono lo stesso percorso.

La nave MSC che parte a gennaio 2022 passerà dallo Stretto di Gibilterra e poi si dirigerà verso l’America latina, dove farà numerose soste tra Argentina, Perù e Cile. Dopo aver costeggiato il Sud dell’America Latina, passerà dalla Nuova Zelanda e dall’Australia. In Asia toccherà posti come Indonesia e Sri Lanka, per poi passare dal Canale di Suez e risalire fino a tornare in Italia.

La crociera giro del mondo del 2023 di Costa Crociere, invece, seguirà un itinerario differente: partendo sempre dall’Italia e attraversando lo Stretto di Gibilterra, si dirigerà verso gli Stati Uniti, per poi passare dallo Stretto di Panama e costeggiare tutto il lato Ovest dell’America del Sud, circumnavigare Capo Horn, salire fino a Rio de Janeiro per poi dirigersi verso il Sudafrica. Toccherà poi l’India, risalirà dal Canale di Suez e, dopo essere passata per i luoghi della Terra Santa, tornerà in Italia.

Per la partenza con queste navi, si può scegliere il porto più comodo in base alle proprie esigenze: queste crociere infatti prevedono almeno 4 punti in Italia da cui è possibile partire. Tutte le crociere partono da Civitavecchia (Roma), ma in base a quale si sceglie si può decidere anche di partire da Catania, Bari, Genova o Venezia. Sui siti delle compagnie, comunque, è spiegata ogni cosa in modo estremamente dettagliato

Quanto dura una crociera giro del mondo

La durata di un’esperienza del genere dipende in realtà dalle scelte e dalle disponibilità di ognuno. Alcune compagnie prevedono infatti delle crociere della durata di 60 giorni circa, mentre altre organizzano viaggi più lunghi, fino a 140 o 150 giorni.

Se da un lato è vero che non tutti hanno così tanto tempo a disposizione da investire in questo tipo di viaggio, dall’altro va detto anche che con la pandemia sempre più persone lavorano in smart working, perciò non è detto che non ci si possa organizzare per conciliare le due cose.

Quanto costa fare il giro del mondo in crociera

Come è prevedibile, fare il giro del mondo in crociera non è certo la vacanza più economica che ci sia. Anche in questo caso, i prezzi variano a seconda dell’esperienza, ma a grandi linee partono dai 10 mila euro per arrivare mediamente ai 16 mila. Anche in questo caso, tutto dipende dal tipo di cabina che scegliete, dalla durata del viaggio e dall’itinerario.

Va anche detto che non tutti i servizi a bordo sono inclusi nel prezzo: sia Costa che MSC, infatti, includono il pacchetto bevande all’interno del prezzo, ma tante spese come il ristorante a bordo o la lavanderia sono escluse.

Se volete regalarvi un’esperienza indimenticabile, se avete deciso di fare quella follia da compiere una volta nella vita ma di cui portare dietro un ricordo più che memorabile, una crociera intorno al mondo è sicuramente la soluzione giusta.

Dopo questo viaggio, il mondo non avrà più segreti per voi, e quando prenderete in mano il libro di Verne “Il giro del mondo in 80 giorni” potrete vantarvi di averlo fatto per davvero.