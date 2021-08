Nel cuore della Liguria si trova un luogo magico chiamato La Cascata delle Libellule Blu. È la meta perfetta per una weekend nella natura a settembre.

Chi pensa che per visitare un luogo magico e quasi fiabesco sia necessario prendere un aereo e andare dall’altra parte del mondo si sta sbagliando. Basta infatti raggiungere la Liguria, precisamente la frazione di Calice Ligure a Savona per trovarsi davanti ad un panorama bellissimo: le Cascate delle Libellule Blu.

Lo spettacolo della Cascata delle Libellule

Immaginate di arrivare in un luogo di montagna non brullo, ma di un verde intenso e meraviglioso. Ricco di vegetazione pronta a donare ombra e frescura a tutti coloro che cercano riparo dalla calura estiva. E immaginate anche che tra gli alberi si aprano delle radure con, incastonati, dei laghetti coloro smeraldo e delle piccole cascate. Ecco. Tutto questo non è frutto dell’immaginazione di un disegnatore della Disney! Esiste veramente e si trova in Liguria, in provincia di Savona ed è la famosa Cascata delle Libellule Blu.

Le libellule blu sono molto curiose

Questa piccola cascata è diventata famosa e ha poi preso il nome dai suoi abitanti principali: le libellule blu. Questi deliziosi insetti, non fastidiosi e non urticanti, abitano questo angolo di paradiso della Liguria. In estate sono anche molto curiosi e si avvicinano senza paura ai visitatori che arrivano qui, richiamati proprio dalla bellezza del luogo.

Le libellule, con il loro corpo nero e le loro ali blu, che diventano scintillanti al sole, sono la vera attrazione dell’area perché ci sono tantissimi esemplari che vivono qui liberamente. La loro presenza è come una cascata di stelline blu luminose che anima tutta l’area rendendola speciale.

Come arrivare e quando visitarle

Per accedere alla Cascata delle Libellule Blu viene richiesto un piccolo obolo di circa 1 euro da parte dell’AgriBike Camping che si occupa di mantenere pulita e in ordine tutta l’area, oltre che di controllarla per la sicurezza di tutti i visitatori.

Ma la bellezza di questa zona non finisce qui. Nei dintorni della Cascata delle Libellule infatti ci sono altri piccoli laghetti e cascate da ammirare. Il tutto raggiungibile con delle passeggiate nel verde perfette anche per chi non ha dimestichezza con il trekking.

Ricordate però che per accedere alla cascata delle libellule avete tempo solo fino al fine settembre. Successivamente infatti l’area viene interdetta per ragioni di sicurezza fino al 30 aprile.